Министерство транспорта Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа о запуске в аэропорту Астаны пилотной биометрической аутентификации пассажиров с использованием искусственного интеллекта. Обсуждение продлится до 4 ноября 2026 года.

Ведомство рассчитывает сократить время обслуживания пассажиров, упростить предполётные процедуры и повысить безопасность. Однако дата запуска, стоимость проекта, разработчик системы и сроки хранения биометрических данных в опубликованном описании пока не названы.

Важно и другое: речь идёт именно о проекте приказа. Поэтому писать, что с 20 октября пассажиры уже смогут проходить все процедуры по лицу, преждевременно.

Биометрия в аэропорту Астаны уже используется — но для другой задачи

Новый проект не означает первое появление распознавания лиц в столичной воздушной гавани. В аэропорту уже работают терминалы Q-Gate, которые используются при прохождении государственного пограничного контроля. Они сопоставляют лицо пассажира с паспортными данными за 15–50 секунд.

По данным Министерства транспорта, Q-Gate работает в 11 пунктах пропуска Казахстана. В августе сообщалось о 54 установленных терминалах, а до 2028 года планируется установить ещё 198.

Нынешний пилот отличается по назначению. Он касается биометрической аутентификации пассажира непосредственно в аэропортовых процедурах. Ещё в мае правительство сообщало, что следующим этапом цифровизации станет биометрическая идентификация на внутренних рейсах и что пилот планировался на направлении Астана — Шымкент.

KZ24.NEWS ранее писал о расширении Q-Gate и других цифровых систем в транспортной отрасли.

Можно ли будет пройти на самолёт без паспорта

Пока опубликованный проект этого не гарантирует. Действующий закон об авиации предусматривает, что при предполётном досмотре документы, удостоверяющие личность пассажира, сверяются с перевозочными документами.

При этом Казахстан уже использует цифровые удостоверения личности на внутренних рейсах: пассажир может предъявить документ из eGov Mobile. То есть физическая пластиковая карточка уже не является единственным способом подтвердить личность.

В 2023 году Минтранс также сообщал о тестировании в аэропорту Астаны биометрической регистрации пассажиров. Тогда предполагалось, что технология позволит выполнять ряд операций при регистрации на рейс и использовать электронную версию документа.

Новый проект может стать следующим шагом к более бесконтактному маршруту пассажира, но из опубликованных материалов пока нельзя сделать вывод, что паспорт или цифровое удостоверение полностью исчезнут из процедуры.

Можно ли будет отказаться от биометрии

Цифровой кодекс Казахстана относит биометрические данные к персональным данным и требует их защиты. Он также устанавливает, что обязательная обработка биометрии и обязательная биометрическая аутентификация допускаются только в случаях, прямо установленных законами.

Сам проект Минтранса является проектом приказа и в доступном описании не содержит требования, по которому каждый пассажир аэропорта Астаны будет обязан пользоваться распознаванием лица.

Поэтому утверждать, что пассажиров заставят сдавать биометрию, сейчас оснований нет. Но окончательный порядок участия, получение согласия, альтернативный способ прохождения процедур и перечень обрабатываемых данных должны быть понятны после публикации более подробных условий пилота.

Что в проекте пока не раскрыли

В опубликованном описании нет точных сроков начала и завершения эксперимента. Также публично не названы оператор системы, разработчик ИИ, стоимость внедрения, сроки хранения биометрических данных и полный перечень информационных систем, с которыми будет происходить обмен.

Не указано и то, на каких именно этапах пассажирского маршрута будет использоваться лицо: только при регистрации, при входе в зону досмотра, при посадке в самолёт либо сразу на нескольких этапах.

На эти вопросы особенно важно получить ответы до запуска пилота, поскольку речь идёт не просто об ускорении очередей, а об обработке биометрических персональных данных пассажиров.