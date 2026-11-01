Казахстан занял третье место в мире по площади наземных экосистем, которые находятся в процессе восстановления, уступив только Китаю и Монголии. В стране восстановительными работами охвачено 8,13 млн гектаров суши — около 3% всей территории республики. Такие данные приведены в глобальном докладе Nature’s Comeback («Возвращение природы»), который опубликовала ФАО совместно с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии.

Всего, согласно исследованию ООН, в 149 государствах мира сейчас восстанавливают около 252 млн гектаров деградировавших земель и водоёмов, из которых 232 млн гектаров приходится на наземные экосистемы, а ещё 11 млн гектаров — на пресноводные. Мировым лидером по площади восстанавливаемых земель стал Китай с показателем 127,4 млн гектаров (54% от общемирового объёма на суше), второе место заняла Монголия с 12,18 млн гектаров, а Казахстан замкнул мировую тройку. Кроме того, республика вошла в топ-10 государств мира по площади восстановления пресноводных экосистем с показателем 330 тыс. гектаров, передаёт DKNews.kz.

Авторы доклада подчёркивают, что место в глобальном рейтинге отражает площадь территорий, на которых запущены восстановительные программы, а не количество уже полностью возрождённых гектаров, поскольку возвращение биоразнообразия занимает десятилетия. В мировом масштабе темпы работ пока отстают от целей на 2030 год: в процесс вовлечено лишь около четверти от обещанного странами 1 млрд гектаров, а глобальное финансирование отрасли необходимо увеличить с $64 млрд (уровень 2022 года) до $296 млрд в год, следует из обзора ООН.

Как инициатива «Алтын дала» увеличила популяцию сайгаков в 224 раза

Главным драйвером казахстанского результата в отчёте ООН стала природоохранная инициатива «Алтын дала» (Altyn Dala Conservation Initiative), запущенная для спасения степных ландшафтов и диких животных. На неё приходится около 7 млн гектаров восстанавливаемых степей из 8,13 млн гектаров по всей стране. Проект вошёл в число мировых флагманских программ Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, а его успехи на британском телеканале BBC в эфире The Graham Norton Show отдельно отмечал наследник британского престола принц Уильям, пишет Forbes.kz.

Самым наглядным результатом восстановления казахстанских степей стал взрывной рост популяции сайгаков. Если в 2003 году, когда вид находился на грани исчезновения, в Казахстане оставалось всего 21 тыс. этих антилоп, то к весне 2026 года их численность достигла 4,7 млн особей. По расчётам KZ24.NEWS, за 23 года популяция сайгаков в республике выросла почти в 224 раза, и сегодня в казахстанских степях обитает около 98% всей мировой численности этого вида.

Почему в 2026 году отстрел сайгаков сократился более чем в четыре раза

Рекордное размножение степной антилопы поставило перед правительством и фермерами обратную задачу — как контролировать многомиллионные стада, конкурирующие со скотом за пастбища и водопои, и как встроить переработку мяса в экономику. По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, в 2025 году в рамках регулирования численности в стране изъяли 196,2 тыс. сайгаков, тогда как за девять месяцев 2026 года было отстрелено около 47 тыс. животных.

По расчётам KZ24.NEWS, объём регулируемого изъятия сайгаков в текущем году снизился в 4,17 раза по сравнению с прошлогодним показателем, а доля изъятых за девять месяцев 2026 года животных составила ровно 1% от весенней популяции в 4,7 млн голов. Эксперты отдельно указывают, что статистику хозяйственного регулирования популяции и промышленной переработки мяса не следует смешивать с международными показателями восстановления диких степных экосистем.