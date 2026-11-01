Лекарства, предназначенные для бесплатного обеспечения пациентов, могли попасть в розничную продажу. Минздрав поручил проверить эту информацию, проследить путь препаратов и установить причастных лиц. Если нарушения подтвердятся, должны быть приняты предусмотренные законом меры.

Такое поручение министр здравоохранения Акмарал Альназарова дала на коллегии Управления общественного здравоохранения Алматы, где рассматривали работу городской системы здравоохранения за девять месяцев 2026 года. О нём Минздрав сообщил 30 октября.

По каждой жалобе на задержку лекарства должны помочь пациенту

Помимо проверки возможной продажи бесплатных препаратов, министр потребовала разбирать каждое обращение о задержке их выдачи. Рассмотрение жалобы должно завершаться помощью пациенту.

«Каждое обращение о задержке выдачи препарата должно рассматриваться по существу – с установлением причин, принятием мер и обеспечением пациента назначенным лечением», — подчеркнула министр.

Отдельная проверка коснётся закупок медицинских организаций. По словам Альназаровой, отмечены случаи самостоятельного приобретения препаратов, которые должны закупаться через Единого дистрибьютора — централизованного поставщика лекарств. Проверяющим предстоит выяснить законность таких закупок.

«Комитету фармации совместно с прокуратурой Алматы поручено проверить законность таких закупок», — заявила Акмарал Альназарова.

Уточнение заявок позволило избежать лишних закупок на 15,8 млрд теңге в Алматы

Одновременно Минздрав сообщил, что пересмотр потребности в лекарствах позволил предотвратить избыточные закупки более чем на 42,5 млрд теңге по стране. Из них 15,8 млрд теңге приходится на Алматы.

Механизм этой корректировки прост: медицинские организации уточнили заявки и привели объёмы закупок в соответствие с фактической потребностью в препаратах. Речь идёт о закупках, которых удалось избежать, а не о возвращённых деньгах или взысканном ущербе.

При этом министр потребовала прозрачности расходов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Руководители медорганизаций, по её словам, должны отвечать за финансовые результаты, результаты лечения и достоверность медицинской документации.

Цифровой контроль уже выявлял бесплатные препараты в продаже

Ранее в Казахстане с помощью цифрового контроля обнаружили более 26 тыс. упаковок бесплатных лекарств, проданных через аптечную сеть. Об этих результатах Минздрав рассказал в сентябрьском сообщении.

Система маркировки позволяет проследить движение каждой упаковки от производителя до пациента и контролировать запасы препаратов по стране. Благодаря этому контролирующие органы могут обнаружить в розничной продаже лекарства, предназначенные для бесплатного обеспечения.

По тем выявленным фактам проверили 106 медицинских организаций и аптек. Более 60 организаций привлекли к административной ответственности, а общая сумма штрафов превысила 20 млн теңге. О результатах этой работы ранее писал KZ24.NEWS.

На коллегии Алматы Альназарова потребовала определить конкретные решения, сроки исполнения и ответственных по каждому из поднятых вопросов.