Сотрудники Департамента по противодействию экстремизму МВД Казахстана совместно с костанайской полицией и бойцами спецподразделения «Бүркіт» задержали в Костанае двоих ранее судимых мужчин, которые с сентября 2026 года под угрозой физической расправы вымогали у местного жителя 17 млн теңге. Подозреваемых взяли с поличным при получении транша в 4,4 млн теңге и поместили в следственный изолятор.

Сама спецоперация прошла в Костанае 28 октября, а её подробности и оперативное видео пресс-служба областного департамента полиции раскрыла 31 октября и 1 ноября. Как сообщает костанайский портал «Наша Газета» со ссылкой на региональный департамент полиции, фигуранты на протяжении почти двух месяцев систематически давили на потерпевшего, угрожая применить насилие, если он не отдаст им требуемую сумму.

Захват проводили в момент передачи части денег: по расчётам KZ24.NEWS, изъятые на месте 4,4 млн теңге составляли чуть больше четверти (около 25,9%) от общей суммы в 17 млн теңге, которую вымогатели требовали у жертвы. Во время обысков силовики изъяли полученные наличные, кроссовер Kia Sportage и мобильные телефоны задержанных. Детали операции и кадры задержания также приводит Tengrinews.kz.

Почему к делу подключили подразделение по борьбе с экстремизмом и какой срок грозит

Примечательная деталь костанайской спецоперации — состав ведомств, участвовавших в разработке и захвате подозреваемых. Вместо обычного уголовного розыска операцию проводили сотрудники центрального Департамента по противодействию экстремизму МВД РК и профильного управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области при силовой поддержке спецназа Национальной гвардии «Бүркіт». Как указано на портале GOV.KZ, это подразделение МВД отвечает за мониторинг ситуации в сфере религиозных отношений и пресечение деятельности радикальных и экстремистских ячеек, в том числе когда их участники вовлечены в общеуголовные преступления и сбор криминальной дани.

На текущем этапе действия обоих задержанных официально квалифицировали по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Казахстана как вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия. Согласно тексту кодекса, по этой части фигурантам грозит ограничение либо лишение свободы на срок от трёх до семи лет с обязательной конфискацией имущества.

При этом в ходе досудебного расследования квалификация может стать ещё строже: в Уголовном кодексе РК крупным ущербом признаётся сумма, превышающая 1 000 месячных расчётных показателей (в 2026 году при МРП 4 325 теңге этот порог по расчётам KZ24.NEWS равен 4 325 000 теңге, тогда как вымогатели требовали почти вчетверо больше — 17 млн теңге). Если следствие вменит задержанным вымогательство с целью получения имущества в крупном размере по части 3 статьи 194 УК РК, наказание составит уже от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.