Сезонная замена четырёх шин в Казахстане этой осенью обходится от 5 тыс. до 20 тыс. ₸ в зависимости от города и диаметра колёс. Самый высокий ценник среди 20 городов, которые сравнил Kazinform, зафиксирован в Уральске: комплект R18 там стоит 20 тыс. ₸, а R16 — 14 тыс. ₸.

На другом конце рейтинга — Актау. Там замена четырёх шин R16 стоит около 5 тыс. ₸, а R18 — 8 тыс. ₸. Таким образом, одинаковая услуга для R18 в самом дорогом городе обходится в 2,5 раза дороже минимальной цены, по расчётам KZ24.NEWS.

Для R16 разрыв ещё больше: 14 тыс. ₸ в Уральске против 5 тыс. ₸ в Актау и Усть-Каменогорске — разница в 2,8 раза.

Сколько стоит шиномонтаж в 20 городах Казахстана

Корреспондент Kazinform собрал цены для двух популярных размеров. Получилась следующая картина:

Астана — R16: 10 000 ₸, R18: 14 000 ₸;

Алматы — 8 000 ₸ и 12 000 ₸;

Актау — 5 000 ₸ и 8 000 ₸;

Атырау — 10 000 ₸ и 12 000 ₸;

Актобе — 10 600 ₸ и 12 200 ₸;

Уральск — 14 000 ₸ и 20 000 ₸;

Петропавловск — 8 000 ₸ и 10 000 ₸;

Павлодар — 6 000 ₸ и 15 000 ₸;

Костанай — 10 400 ₸ и 12 400 ₸;

Кокшетау — 10 000 ₸ и 14 000 ₸;

Караганда — 10 000 ₸ и 13 000 ₸;

Жезказган — 10 000 ₸ и 14 000 ₸;

Усть-Каменогорск — 5 000 ₸ и 12 000 ₸;

Семей — 8 000 ₸ и 14 000 ₸;

Талдыкорган — 8 000 ₸ и 15 000 ₸;

Кызылорда — 8 000 ₸ и 10 000 ₸;

Туркестан — 6 000 ₸ и 8 000 ₸;

Шымкент — 7 000 ₸ и 10 000 ₸;

Тараз — 6 000 ₸ и 9 000 ₸;

Конаев — 8 000 ₸ и 12 000 ₸.

Особенно выделяется Павлодар: переход с R16 на R18 увеличивает стоимость с 6 тыс. до 15 тыс. ₸, то есть сразу на 9 тыс. ₸. В Талдыкоргане разница составляет 7 тыс. ₸, в Усть-Каменогорске — также 7 тыс. ₸.

Что входит в цену — лучше спросить заранее

Сравнение показывает стоимость сезонной смены комплекта, однако набор операций у конкретных мастерских может отличаться. Обычно шиномонтаж включает снятие и установку колёс, демонтаж и монтаж покрышек, балансировку и проверку давления. Замена вентилей может выполняться при необходимости.

При этом Kazinform отдельно рекомендует уточнять перечень работ перед заездом. Доплата возможна за грузики, вентили, низкопрофильную резину, RunFlat, датчики давления, ремонт шин и дисков.

Поэтому цена в 8 тыс. ₸ в одном городе и 12 тыс. ₸ в другом не всегда означает, что водитель получает полностью идентичный набор услуг.

А сколько стоит переобуть R20

Общенационального сопоставимого исследования для R20 Kazinform не проводил. Публичные прайсы отдельных сервисов показывают, что для крупных кроссоверов расходы могут быть заметно выше.

Например, один из действующих прайсов в Астане указывает 18 тыс. ₸ за R20 для легкового автомобиля и кроссовера и 20 тыс. ₸ для внедорожника. Выездной сервис в столице предлагает сезонную замену R20 примерно за 26–29 тыс. ₸ с учётом выезда.

В Алматы разброс ещё шире: у отдельных сервисов полный комплекс R20 начинается примерно от 14,5–18 тыс. ₸, а специализированные шинные центры устанавливают цену около 25,6 тыс. ₸ для кроссовера или внедорожника.

Эти цифры нельзя превращать в рейтинг городов: в отличие от исследования R16 и R18, здесь сравниваются разные сервисы и условия. Но они показывают, что владельцу автомобиля на R20 разумно закладывать на сезонную замену примерно 15–30 тыс. ₸ в зависимости от машины и мастерской.

До 1 декабря зимние шины должны стоять на всех колёсах

Откладывать замену до первого серьёзного снегопада рискованно не только из-за очередей. В Казахстане с декабря по февраль эксплуатация автомобиля без соответствующих зимних шин запрещена. Зимняя резина должна быть установлена на всех колёсах.

За несоответствие требованиям предусмотрен штраф в размере 5 МРП. В 2026 году один МРП составляет 4 325 ₸, поэтому штраф равен 21 625 ₸ — это даже немного больше максимальной цены R18 в исследовании Kazinform.

Кроме того, стоимость шиномонтажа может резко расти в пик спроса. Опыт предыдущих сезонов показывает, что после первого снега отдельные сервисы увеличивают цены, а очереди растягиваются на несколько часов. Поэтому начало ноября остаётся одним из наиболее удобных периодов для замены резины до обязательного срока 1 декабря.