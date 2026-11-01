На строительство и обновление коммунальных сетей, очистных сооружений и обеспечение жильём акиматы восьми областей и Астаны привлекли 69,2 млрд теңге. Деньги получили через 18 выпусков облигаций. Крупнейшим заёмщиком стала Актюбинская область: около 26,7 млрд теңге, или примерно 39% общей суммы, по расчётам KZ24.NEWS.
Торги прошли 30 октября 2026 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об их результатах сообщила биржа.
Облигации позволяют акиматам привлечь деньги сейчас с обязательством вернуть долг в установленный срок. До погашения заёмщики должны выплачивать предусмотренное условиями вознаграждение — купон.
Деньги предназначены для коммунальных сетей и строительства или покупки жилья
Коммунальное направление охватывает строительство и модернизацию очистных сооружений сточных вод, а также сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Модернизация может включать реконструкцию и капитальный ремонт — то есть средства предназначены и для новых объектов, и для обновления существующих.
Жилищное направление предусматривает строительство, приобретение и выкуп жилья, в том числе квартир в объектах долевого строительства. Таким образом, акиматы могут направлять привлечённые деньги как на строительство, так и на покупку жилья.
На три области пришлось около 72% общей суммы
После Актюбинской области крупнейшие суммы привлекли область Абай и Алматинская область. Вместе эти три региона получили около 50 млрд теңге — примерно 72% результата торгов, по расчётам KZ24.NEWS.
В таблице сложены результаты размещений по каждому региону. Суммы и рассчитанные по ним доли приблизительные: KASE округляет результат каждого выпуска до десятых миллиарда теңге, поэтому сумма строк отличается от официального итога торгов.
|Регион
|Привлечено, млрд теңге
|Число выпусков
|Актюбинская область
|около 26,7
|6
|Область Абай
|около 12,0
|2
|Алматинская область
|около 11,3
|3
|Западно-Казахстанская область
|около 8,0
|1
|Мангистауская область
|около 5,1
|2
|Область Жетісу
|около 4,8
|1
|Северо-Казахстанская область
|около 0,8
|1
|Область Ұлытау
|около 0,5
|1
|Астана
|около 0,1
|1
Самые длинные займы предстоит вернуть в 2036 году
Сроки возврата денег различаются. Самый ранний — 22 июня 2028 года у одного из выпусков Актюбинской области. Восемь выпусков семи областей рассчитаны до 30 августа 2030 года.
Облигации Астаны погасят 30 октября 2031 года. У части бумаг Алматинской, Актюбинской и Мангистауской областей срок погашения наступит 30 октября 2033 года, у других — 30 октября 2036 года.
Различаются и купонные ставки — проценты, которые начисляют на номинальную стоимость облигации. У одного актюбинского выпуска ставка составляет 0,35% годовых, у остальных — 12,79%, 14,47% или 16,52% годовых. Купон выплачивают раз в год либо раз в полугодие, в зависимости от условий выпуска.
Самая высокая ставка, 16,52%, установлена у одного выпуска области Абай, а также у выпусков Западно-Казахстанской области и области Ұлытау. Все три погасят 30 августа 2030 года.
При этом купон и доходность покупки — разные показатели. Купон определяет процентные выплаты по облигации, а доходность конкретной сделки зависит также от цены, по которой инвестор приобрёл бумагу.
Самые длинные, десятилетние выпуски Алматинской, Актюбинской и Мангистауской областей предусматривают купон 12,79% с выплатой раз в год. Вернуть основной долг по ним предстоит 30 октября 2036 года.
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