На строительство и обновление коммунальных сетей, очистных сооружений и обеспечение жильём акиматы восьми областей и Астаны привлекли 69,2 млрд теңге. Деньги получили через 18 выпусков облигаций. Крупнейшим заёмщиком стала Актюбинская область: около 26,7 млрд теңге, или примерно 39% общей суммы, по расчётам KZ24.NEWS.

Торги прошли 30 октября 2026 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об их результатах сообщила биржа.

Облигации позволяют акиматам привлечь деньги сейчас с обязательством вернуть долг в установленный срок. До погашения заёмщики должны выплачивать предусмотренное условиями вознаграждение — купон.

Деньги предназначены для коммунальных сетей и строительства или покупки жилья

Коммунальное направление охватывает строительство и модернизацию очистных сооружений сточных вод, а также сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Модернизация может включать реконструкцию и капитальный ремонт — то есть средства предназначены и для новых объектов, и для обновления существующих.

Жилищное направление предусматривает строительство, приобретение и выкуп жилья, в том числе квартир в объектах долевого строительства. Таким образом, акиматы могут направлять привлечённые деньги как на строительство, так и на покупку жилья.

На три области пришлось около 72% общей суммы

После Актюбинской области крупнейшие суммы привлекли область Абай и Алматинская область. Вместе эти три региона получили около 50 млрд теңге — примерно 72% результата торгов, по расчётам KZ24.NEWS.

В таблице сложены результаты размещений по каждому региону. Суммы и рассчитанные по ним доли приблизительные: KASE округляет результат каждого выпуска до десятых миллиарда теңге, поэтому сумма строк отличается от официального итога торгов.

Регион Привлечено, млрд теңге Число выпусков Актюбинская область около 26,7 6 Область Абай около 12,0 2 Алматинская область около 11,3 3 Западно-Казахстанская область около 8,0 1 Мангистауская область около 5,1 2 Область Жетісу около 4,8 1 Северо-Казахстанская область около 0,8 1 Область Ұлытау около 0,5 1 Астана около 0,1 1

Самые длинные займы предстоит вернуть в 2036 году

Сроки возврата денег различаются. Самый ранний — 22 июня 2028 года у одного из выпусков Актюбинской области. Восемь выпусков семи областей рассчитаны до 30 августа 2030 года.

Облигации Астаны погасят 30 октября 2031 года. У части бумаг Алматинской, Актюбинской и Мангистауской областей срок погашения наступит 30 октября 2033 года, у других — 30 октября 2036 года.

Различаются и купонные ставки — проценты, которые начисляют на номинальную стоимость облигации. У одного актюбинского выпуска ставка составляет 0,35% годовых, у остальных — 12,79%, 14,47% или 16,52% годовых. Купон выплачивают раз в год либо раз в полугодие, в зависимости от условий выпуска.

Самая высокая ставка, 16,52%, установлена у одного выпуска области Абай, а также у выпусков Западно-Казахстанской области и области Ұлытау. Все три погасят 30 августа 2030 года.

При этом купон и доходность покупки — разные показатели. Купон определяет процентные выплаты по облигации, а доходность конкретной сделки зависит также от цены, по которой инвестор приобрёл бумагу.

Самые длинные, десятилетние выпуски Алматинской, Актюбинской и Мангистауской областей предусматривают купон 12,79% с выплатой раз в год. Вернуть основной долг по ним предстоит 30 октября 2036 года.