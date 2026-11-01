В приёмном отделении Мангистауской областной многопрофильной детской больницы в Актау отец пациента набросился на дежурного детского хирурга-онколога и схватил его за шею после того, как врач не нашёл показаний для госпитализации ребёнка. Департамент полиции Мангистауской области 1 ноября 2026 года возбудил по факту потасовки уголовное дело, а с марта этого года за насилие в отношении медработников при исполнении в Казахстане предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Инцидент произошёл вечером 31 октября 2026 года во время дежурства врача. Как сообщает Azattyq Rýhy со ссылкой на данные медицинского учреждения и регионального портала Lada.kz, детский хирург осмотрел доставленного в приёмный покой ребёнка, провёл необходимые обследования и спокойно объяснил отцу, что медицинских показаний для экстренной госпитализации нет. В ответ мужчина неожиданно пнул стол и накинулся на врача, схватив его за шею.

Разнимать участников конфликта пришлось другим посетителям, находившимся в приёмном отделении со своими детьми: очевидцы с трудом оттащили агрессивного мужчину от доктора и вызвали полицию. По словам одной из женщин, чей супруг бросился на помощь хирургу, происходившее в детском стационаре шокировало окружающих. Несмотря на нападение, уже на следующий день, 1 ноября, пострадавший детский хирург вернулся к работе и заступил на очередное дежурство.

Запись с камеры наблюдения в приёмном покое быстро разошлась по социальным сетям после публикации общественного деятеля из Актау Азамата Сарсенбаева. В своём посте, который приводит Tengrinews.kz, он отметил, что тревога родителей за здоровье детей понятна, но не даёт никому права поднимать руку на врача в отделении, где помощи ждут другие маленькие пациенты.

Какое наказание грозит за нападение на врача по новой статье УК РК

В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что 31 октября в областной многопрофильной детской больнице произошёл конфликт между отцом пациента и медицинским работником на почве недовольства качеством обращения и лечения. По этому факту возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование, однако конкретную статью Уголовного кодекса в ведомстве пока не назвали: окончательная квалификация действий мужчины будет зависеть от результатов следствия и экспертиз.

При этом с 7 марта 2026 года в Казахстане вступила в силу специальная статья 380-3 Уголовного кодекса, защищающая медицинских работников и водителей скорой помощи при исполнении служебных обязанностей. Как разъясняла прокуратура на портале GOV.KZ, законодатель фактически приравнял посягательства на медиков во время дежурства к нападениям на представителей власти.

Санкции новой статьи зависят от тяжести содеянного:

за одну лишь угрозу применения насилия (часть 1 статьи 380-3 УК РК) грозит штраф от 200 до 500 месячных расчётных показателей (МРП), общественные работы до 300 часов либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет;

за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья врача (часть 3 статьи 380-3 УК РК), предусмотрен штраф от 500 до 1 000 МРП, общественные работы до 600 часов либо ограничение или лишение свободы на срок от двух до трёх лет;

за насилие, опасное для жизни или здоровья медика (части 5 и 6 статьи 380-3 УК РК), суд назначает только реальное лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, а при отягчающих обстоятельствах — от семи до 12 лет.

С учётом того, что в 2026 году размер одного МРП в Казахстане установлен на уровне 4 325 теңге, по расчётам KZ24.NEWS, даже по более мягкой третьей части статьи 380-3 УК РК (за неопасное для жизни насилие без отягчающих обстоятельств) денежный штраф составляет от 2 162 500 до 4 325 000 теңге, если суд не выберет ограничение или лишение свободы до трёх лет.