Алихан Агабек и Оразали Сагыныш выиграли первый матч на IV летних юношеских Олимпийских играх «Дакар-2026» в Сенегале. В стартовой встрече группы C казахстанский дуэт обыграл пару из Саудовской Аравии со счётом 2:0, не отдав соперникам ни одной партии — 21:13 и 21:7.

О победе 31 октября сообщил Национальный олимпийский комитет Казахстана. Соперниками Агабека и Сагыныша были Вафи Аль-Джасир и Али Аль-Авами.

Во второй партии казахстанцы увеличили отрыв: если в первой разница составила восемь очков, то во второй — четырнадцать, по расчётам KZ24.NEWS. На Игры пара приехала в статусе чемпионов юношеских Азиатских игр 2025 года в Бахрейне.

Третье место в группе тоже даёт шанс пройти дальше

В мужском турнире участвуют 24 дуэта, разделённые на шесть групп по четыре команды. Как объяснила федерация, Международная федерация волейбола, на групповом этапе каждая пара встречается со всеми соперниками своей группы.

Напрямую в 1/8 финала выходят первые две команды каждой группы и две лучшие пары с третьих мест. Остальные четыре команды, занявшие третьи места, разыграют ещё две путёвки в дополнительном раунде. Поэтому третье место сохраняет шанс побороться за медали, а для команд на четвёртых местах турнир заканчивается.

Групповой этап запланирован на 31 октября и 1 ноября. Дополнительный раунд и 1/8 финала пройдут 2 ноября, четвертьфиналы и полуфиналы — 3 ноября. Матчи за бронзу и золото назначены на 4 ноября.