В Карагандинской области действует хозяйство, которое занимается разведением племенных лошадей и вносит вклад в развитие отечественного коневодства. Здесь особое внимание уделяют улучшению породных качеств лошадей и повышению их генетического потенциала. Глава государства ранее отметил, что доля племенных лошадей в стране не достигает даже одного процента, подчеркнув необходимость усиления селекционной работы. В связи с этим специалисты хозяйства Шетского района рассказали о проделанной работе, а также представили планы на будущее и новые проекты.

Более 40 лет Мурат Кожамбердин посвятил совершенствованию казахской лошади жабе. Коневод, объединивший традиции предков с научным подходом, представил стране новые внутрипородные типы жабе. Он уделяет особое внимание не столько численности и весу поголовья, сколько его качеству и продолжает селекционную работу по сей день. По словам специалиста, для сохранения генетических особенностей казахской лошади жеребят с раннего возраста выращивают на просторах Сарыарки, периодически меняя пастбища и обеспечивая им условия для свободного выпаса.

«Мы вели индивидуальный учёт каждой лошади: фиксировали её происхождение, родословную и потомство, определяли, к какому жеребцу следует подбирать кобылу для случки. Таким образом, мы системно проводили селекционную работу с учётом породных особенностей животных. В 1991 году тип „Сарыарка“ прошёл апробацию. Позже мы вывели тип „Кожаберди“. С тех пор продолжаем совершенствовать эти типы лошадей, сохранять их породные качества и увеличивать поголовье. Наша главная цель — улучшать качество лошадей и сохранять особенности племенного поголовья, доставшегося нам от предков», — рассказывает руководитель конного завода «Шолак Еспе» Мурат Кожамбердин.

Главная особенность лошадей мугалжарской породы, в том числе племенного типа «Кожамберди», выведенного в Сарыарке, заключается в сохранении генетических качеств казахской лошади, издавна обитавшей в степях Центрального Казахстана. Животные круглый год находятся на пастбищах. Они пасутся табунами и самостоятельно добывают корм даже зимой, раскапывая снег копытами. При этом живая масса взрослых лошадей превышает полтонны.

«Особое внимание мы уделяем телосложению и весу животных. Живая масса жеребцов должна составлять не менее 500 килограммов, а кобыл — не менее 450 килограммов. Существуют и определённые требования к росту лошадей, хотя на этот показатель влияют природные условия и особенности местности. Согласно установленным параметрам, высота в холке у жеребцов не должна превышать 146 сантиметров, а у кобыл — 145 сантиметров. Соблюдение этих показателей играет важную роль в сохранении породных особенностей и получении качественного потомства», — отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Даурен Сыдыков.

По словам специалистов, в Казахстане разводят 14 породных типов лошадей, пять из которых относятся к казахским. Остальные завезены из-за рубежа и впоследствии адаптированы к местным условиям. Поэтому следующая цель конного завода — добиться признания типа «Кожамберди» в качестве самостоятельного типа лошади Центрального Казахстана.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал важность преемственности поколений в каждой сфере. Речь идёт о продолжении дела предков, передаче накопленного опыта и ценных знаний следующим поколениям. В коневодстве такая преемственность также имеет особое значение. Разведение лошадей — это не просто животноводство, а дело, требующее большого опыта, выносливости и глубокого понимания законов природы. Главное преимущество лошади — способность приспосабливаться к различным природным условиям. И в сорокаградусную жару, и в сильные морозы, и во время дождя или бурана она способна самостоятельно находить необходимый корм на пастбище. Особую роль играют её выносливость и приспособленность к пастбищному содержанию. Поэтому при развитии коневодства важно сохранять эти природные качества племенных животных и передавать их следующим поколениям. Продолжение традиционного дела предков — один из способов сохранения нашего национального наследия», — говорит исполняющий обязанности руководителя Казахского научно-исследовательского института коневодства и кормопроизводства Алибек Базаргалиев.

Сегодня поголовье лошадей в Казахстане превышает четыре миллиона. При этом численность племенных лошадей лишь недавно превысила отметку в 40 тысяч. В связи с этим работа по улучшению породных качеств и развитию племенного коневодства приобретает всё большее значение.