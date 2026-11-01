Каждый третий впервые выявленный пациент с хронической болезнью почек в Казахстане обращается за помощью, когда уже требуется заместительная почечная терапия. Она заменяет утраченную функцию почек; варианты такого лечения — диализ или трансплантация.

Такие данные Минздрав опубликовал 30 октября. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила усилить раннюю диагностику. До конца 2026 года она потребовала открыть недостающие центры компетенций по нефрологии в регионах.

Сейчас под наблюдением находятся более 40 тысяч пациентов с хронической болезнью почек. Профильные центры компетенций действуют в девяти регионах. Поручения министр дала на выездном заседании коллегии ведомства в Алматы. Они касаются помощи в поликлиниках и специализированных медицинских организациях.

«При этом часть пациентов могла бы сохранить функцию почек при своевременной диагностике и лечении», — отметила министр здравоохранения.

Болезнь почек может развиваться без симптомов

При хронической болезни почек повреждённые почки хуже фильтруют кровь. На ранних этапах заболевание обычно протекает без симптомов, объясняет Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек США. Поэтому проверить работу почек помогают лабораторные исследования.

Институт рекомендует обследоваться людям с диабетом, повышенным давлением, заболеваниями сердца или случаями почечной недостаточности в семье. При диабете проверять почки рекомендуют ежегодно. При остальных перечисленных факторах риска частоту обследований стоит обсудить с врачом.

Для оценки используют анализ крови, по которому рассчитывают скорость клубочковой фильтрации — показатель того, насколько хорошо почки очищают кровь. Другой анализ проверяет наличие альбумина в моче: этот белок может попадать в неё при повреждении почек. Те же исследования помогают наблюдать за течением уже выявленной болезни.

Минздрав связывает увеличение числа выявленных случаев с внедрением дополнительных лабораторных исследований. В 2025 году ведомство сообщало о 26 тысячах случаев хронической болезни почек. За девять месяцев 2026 года выявили более 40 тысяч. Министерство приводит эти данные как результат расширения диагностики.

Минздрав планирует оценить качество диализа

Помимо открытия региональных центров, министр поручила расширить возможности ранней диагностики и укрепить кадровый состав нефрологической службы. Ещё одно поручение — развивать амбулаторную помощь: обследования и лечение без круглосуточного пребывания в больнице. Отдельная задача касается наблюдения за пациентами после трансплантации.

Для людей, которым уже требуется диализ, ведомство планирует комплексную оценку работы диализных центров независимо от формы собственности. Основное внимание намерены уделить качеству, безопасности и непрерывности лечения. Финансирование гемодиализа Минздрав также намерен совершенствовать с учётом качества помощи и результатов лечения.

Дополнительно профильному комитету поручено сверить электронные сведения о процедурах с первичной медицинской документацией. При анализе информационных систем ведомство обнаружило записи, в которых требуется уточнить последовательность оказания помощи.

Ещё одно направление — развитие трансплантации почек, прежде всего для детей. Министр поручила пересмотреть критерии направления детей на трансплантацию за рубеж и подготовить необходимые финансовые расчёты.