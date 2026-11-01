За январь–август 2026 года стоимость экспорта казахстанской говядины достигла $164 млн против $92 млн годом ранее. Рост составил 78%, сообщил Минсельхоз 1 ноября.

Физический объём поставок ведомство оценило в 29 тысяч тонн против 26 тысяч тонн за аналогичный период 2025 года. Заявленный министерством прирост в натуральном выражении — 13%.

Всего экспорт переработанной продукции АПК за восемь месяцев составил $3,04 млрд, увеличившись на 35,1%. Её доля в общей стоимости аграрного экспорта достигла 54,1%.

Почему выручка растёт быстрее тоннажа

По расчётам KZ24.NEWS, на основе опубликованных округлённых сумм и объёмов средняя стоимость экспортированной тонны говядины составила около $5,7 тысячи против $3,5 тысячи годом ранее. Разница — примерно 60%. Для расчёта стоимость поставок за каждый период разделена на их вес.

Это средний показатель по всему объёму экспорта за восемь месяцев. Он может меняться как из-за цен, так и из-за состава продукции, рынков сбыта и условий контрактов. Например, увеличение доли более дорогих отрубов способно поднять среднюю стоимость тонны даже без одинакового повышения цен на все виды мяса.

В сообщении министерства нет разбивки говядины по товарным категориям, странам-покупателям и экспортёрам. Поэтому определить вклад каждого фактора по опубликованным данным нельзя. Рост экспортной стоимости также нельзя напрямую переносить на розничные цены в Казахстане.

Какие ещё продукты обеспечили экспортную выручку

Среди товарных групп, перечисленных Минсельхозом, крупные суммы пришлись на масла и продукцию зернопереработки:

Подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла — $673 млн против $453 млн годом ранее.

Кормовая мука — $578 млн против $359 млн.

Пшеничная и пшенично-ржаная мука — около $400 млн; рост выручки составил 36%.

Это отдельные позиции ведомственного обзора, а не полный рейтинг аграрного экспорта. Их нельзя считать исчерпывающей расшифровкой общей суммы $3,04 млрд.

Ранее KZ24.NEWS писал о планах экспорта подсолнечного масла. Нынешняя статистика показывает уже результаты поставок за январь–август, тогда как отраслевые ориентиры относятся к последующим годам.