В Омской области российские и казахстанские спасатели проводят учения по ликвидации крупного природного пожара, который угрожает населённым пунктам двух стран. Отработать предстоит не только тушение огня, но и обмен информацией, координацию служб и эвакуацию жителей, передаёт агентство KZ24news.

Сценарий предполагает, что возгорание сухой растительности у российско-казахстанской границы переходит на лесные массивы и распространяется на территории обеих стран.

В учениях задействованы 135 человек и 32 единицы техники. Для тушения пожара с воздуха предусмотрены два вертолёта Ми-8 и самолёт малой авиации.

Спасатели отрабатывают совместное управление силами, оперативную передачу данных о распространении огня и действия при угрозе ближайшим населённым пунктам. Об учениях 20 октября сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём Telegram-канале.

Природные пожары не останавливаются на государственных границах. Если огонь распространяется на приграничные территории, скорость обмена информацией и согласованность действий спасателей напрямую влияют на безопасность жителей.

Совместные учения позволяют заранее проверить, насколько быстро службы двух стран смогут согласовать действия, привлечь авиацию и организовать эвакуацию. Это особенно важно для приграничных районов, где промедление может увеличить площадь пожара и осложнить защиту населённых пунктов.

Для России и Казахстана такие тренировки — практический инструмент укрепления трансграничного сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций. Их результат будет зависеть от того, насколько отработанные механизмы взаимодействия удастся применить при реальном пожаре.