Казахстан ограничил доступ к интернет-ресурсу международной fashion-платформы Farfetch после того, как её оператор не исполнил уведомление налоговых органов. Одновременно китайская Pinduoduo и американская Anthropic, разработчик Claude, перечислили в казахстанский бюджет в общей сложности 8 млрд ₸.

Об этом сообщил КГД. Pinduoduo после налогового администрирования уплатила 6,8 млрд ₸, а Anthropic — 1,2 млрд ₸ за предыдущие налоговые периоды. В случае Anthropic ведомство прямо уточнило, что компания исполнила уведомления, выставленные по итогам камерального контроля.

С Farfetch ситуация оказалась противоположной. КГД направил зарегистрированному в Великобритании оператору платформы уведомление по результатам камерального контроля, но оно не было исполнено. После этого доступ к интернет-ресурсу в Казахстане ограничили.

Блокировка Farfetch может быть отменена

Новый Налоговый кодекс предусматривает специальный механизм для иностранных интернет-платформ. Налоговый орган может принять решение об ограничении доступа, если иностранная компания не исполнила уведомление о постановке на регистрационный учёт либо не устранила расхождения, выявленные камеральным контролем.

При этом мера не обязательно бессрочная. Налоговый кодекс предусматривает отмену ограничения после того, как иностранная компания устранит причины, из-за которых доступ был ограничен.

То есть Farfetch теоретически может вернуться к обычной работе в Казахстане после выполнения требований КГД. Срок, в который платформа намерена это сделать, на момент публикации не объявлен.

Что будет с уже оплаченными заказами

Само налоговое ограничение доступа к сайту не означает автоматическую отмену уже заключённых договоров купли-продажи и не превращает ранее оплаченные заказы в недействительные. В налоговом законодательстве такая мера применяется к интернет-ресурсу иностранной компании, а не к покупателю.

Однако на практике у клиентов могут возникнуть сложности с входом в личный кабинет, отслеживанием доставки, оформлением возврата или обращением в поддержку, если соответствующие функции доступны только через заблокированный ресурс.

КГД не сообщал, что заказы казахстанцев аннулированы, товары будут задержаны на таможне или покупатели должны дополнительно уплачивать налог из-за ограничения Farfetch. Отдельного официального разъяснения самой платформы о судьбе уже оплаченных заказов для Казахстана KZ24.NEWS также не обнаружил.

Почему иностранные платформы платят налоги в Казахстане

Казахстан несколько лет применяет механизм налогообложения иностранных интернет-компаний, который часто называют «налогом на Google». С 2026 года правила для зарубежных платформ дополнительно обновлены: ставка НДС составляет 16%, а иностранные интернет-платформы обязаны проходить условную регистрацию и передавать предусмотренные законом сведения о деятельности.

По данным КГД, к середине 2026 года на учёте уже находились более 120 иностранных интернет-компаний, включая Apple, Amazon, Alibaba, AliExpress, Google, Meta, Microsoft, Netflix, OpenAI, Pinduoduo, Temu и другие сервисы.

История Pinduoduo показательна ещё и тем, что в сентябре представители маркетплейса отдельно встречались с КГД. Стороны обсуждали налогообложение электронной торговли и обмен данными о товарах, которые продаются казахстанцам.

Таким образом, события вокруг трёх компаний показывают сразу два сценария работы новых правил: Pinduoduo и Anthropic после налогового контроля перечислили деньги в бюджет, тогда как в отношении Farfetch государство применило предусмотренное законом ограничение доступа.