Греческая промышленная группа Metlen Energy & Metals продвигает проект по переработке металлургических отходов в Казахстане. Из промышленных остатков предполагается извлекать медь, цинк, никель, кобальт и другие ценные металлы.

Проект обсудили заместитель министра иностранных дел Казахстана Ардак Зебешев и представители Metlen. Стороны рассмотрели поэтапную модель его реализации, логистику и возможные меры государственной поддержки. KAZAKH INVEST заявила о готовности сопровождать инвестора.

Пока, однако, проект находится на стадии проработки. МИД не называет регион размещения предприятия, объём инвестиций, проектную мощность, количество рабочих мест и сроки запуска.

Переговоры идут как минимум с июля

Нынешняя встреча — продолжение переговоров, начавшихся несколько месяцев назад. 9 июля руководство Metlen приезжало в Казахстан. На встрече с KAZAKH INVEST обсуждались критически важные сырьевые материалы, циркулярная экономика, металлургия и алюминиевая промышленность. На тот момент официальная формулировка была осторожнее: компания оценивала инвестиционные возможности страны. На следующий день представители Metlen провели переговоры с холдингом «Байтерек» и Банком развития Казахстана. Тогда впервые подробнее раскрыли предполагаемую технологию.

У компании есть направление M Circular Metals, которое занимается извлечением ценных компонентов из металлургических остатков с использованием собственных гидрометаллургических технологий. Именно возможности применения таких решений в Казахстане обсуждались на встрече.

Одновременно Metlen в июле встречалась с министром промышленности и строительства Ерсайыном Нагаспаевым. Казахстанская сторона предлагала компании доступ к сырьевой базе, возможности специальных экономических зон и другие инструменты государственной поддержки.

Нынешняя формулировка МИД уже более конкретна: речь идёт не просто о потенциальном сотрудничестве, а о проекте по переработке металлургических отходов, для которого обсуждается модель реализации.

Metlen уже извлекает металлы из промышленных остатков

Для греческой группы это не новое технологическое направление. Metlen занимается исследованиями по переработке остатков производства алюминия более десяти лет. Компания изучает возможность получать из бокситовых остатков железо, алюминий и редкоземельные элементы, включая скандий.

Группа также развивает отдельные мощности циркулярной металлургии. В 2025 году производство вторичного алюминия Metlen достигло 56,8 тыс. тонн, причём 94,3% сырья для него составлял переработанный алюминиевый лом. За год компания повторно использовала или переработала более 176 тыс. тонн неопасных отходов.

Таким образом, казахстанский проект потенциально может использовать уже апробированные Metlen подходы к превращению металлургических отходов во вторичное сырьё. Но какая именно технология будет выбрана для Казахстана, компания пока официально не раскрыла.

Почему Metlen интересуется Казахстаном

Проект вписывается в более широкую стратегию компании по критически важным металлам. В январе 2025 года Metlen приняла окончательное инвестиционное решение по проекту стоимостью €295,5 млн в Греции. Он включает расширение добычи бокситов и производства глинозёма, а также создание мощности по выпуску 50 тонн галлия в год. Компания рассчитывает за счёт этого полностью заместить импорт галлия в Европу.

В декабре 2025 года Европейский инвестиционный банк также предоставил Metlen €90 млн на проекты, связанные с критически важным сырьём в Греции.

Казахстан при этом располагает крупной горно-металлургической промышленностью и, соответственно, накопленными промышленными отходами, которые могут рассматриваться уже не только как экологическая нагрузка, но и как источник вторичного сырья. Однако для оценки экономического масштаба проекта Metlen пока не хватает главных параметров: какие именно отходы компания собирается перерабатывать, у каких казахстанских предприятий их будут получать и сколько металлов потенциально можно извлекать ежегодно.

Греческие инвестиции в Казахстане пока относительно невелики

Интерес Metlen развивается на фоне активизации экономических отношений Казахстана и Греции. По данным МИД, в стране работают почти 50 предприятий с греческим капиталом, а текущий портфель казахстанско-греческого сотрудничества включает восемь инвестиционных проектов общей стоимостью $133,5 млн. Пять проектов на $122 млн находятся в активной проработке. Среди них — производство лифтов Doppler в Астане, молочный проект Desserta Hellas в Акмолинской области и проекты в сфере переработки отходов и солнечной энергетики.

Отдельно греческая SABO реализует проекты трёх предприятий по переработке твёрдых бытовых отходов в Усть-Каменогорске, Семее и Актобе.

При этом основой торговли двух стран пока остаётся нефть. Казахстан обеспечивает около 24% греческого импорта сырой нефти и является вторым крупнейшим её поставщиком в страну. В 2025 году товарооборот Казахстана и Греции достиг $2,4 млрд, а за январь–июль 2026 года составил $1,5 млрд — на 7% больше, чем годом ранее.

По итогам нынешней встречи Metlen пригласили на Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям, который состоится 22 октября в Шымкенте. Возможно, к этому моменту стороны раскроют дополнительные параметры проекта.