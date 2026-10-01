Научный статус медицинской организации в Казахстане теперь нельзя рассматривать как формальность. Минздрав пересмотрел результаты работы 37 подведомственных учреждений и определил, какие показатели должны влиять на сохранение статуса научной организации, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК.

Поводом для проверки стал аудит Высшей аудиторской палаты. Анализировали результаты за 2025 год, а для отдельных учреждений уже определили конкретные условия дальнейшей работы.

Один из центров может потерять научный статус

Самая жёсткая мера коснулась Научного центра урологии имени Б. У. Джарбусынова. По итогам оценки он показал самые низкие результаты и не выполнил часть установленных требований.

Центру поручено улучшить показатели в течение 2026 года. Если этого не произойдёт, Минздрав инициирует пересмотр его статуса как научной организации.

Таким образом, для центра текущий год фактически становится проверкой на соответствие новым требованиям.

Публикаций уже недостаточно

При оценке учитывали значительно больше, чем количество научных статей. В поле зрения попали объём финансирования исследований, цитируемость публикаций, патенты, внедрение разработок, инновационная деятельность и участие в международных научных проектах.

Проверку прошли научные институты и центры клинического и неклинического профиля, а также медорганизации высшего и послевузовского образования.

Отдельный подход применили к НПЦ трансфузиологии. Он остаётся единственным специализированным учреждением республиканского уровня в сфере трансфузиологии и службы крови. При этом для неё намерены изменить один из критериев оценки — долю доходов от научной и инновационной деятельности.

Следующий этап — цифровой контроль

Минздрав также намерен сделать оценку научной работы более системной. Для этого предложено создать цифровую платформу, которая позволит собирать и сопоставлять сведения о деятельности НИИ, научных центров и медицинских вузов.

Одновременно организациям рекомендовали активнее привлекать научные гранты, участвовать в международных клинических исследованиях, патентовать разработки и доводить результаты исследований до коммерческого применения.

Изменены и правила присвоения и пересмотра статуса научной организации. В них уточнили критерии результативности и порядок оценки научной деятельности.

В итоге для медицинской науки меняется сам принцип оценки: значение будут иметь не только проведённые исследования и опубликованные статьи, но и то, какое финансирование они привлекают, какие разработки создают и удаётся ли внедрять их на практике.

Для Научного центра урологии ключевым станет итог 2026 года.