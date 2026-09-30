В Алматы после проверок освободили 114 квартир из коммунального арендного фонда. Всего с начала 2026 года специалисты обследовали 3 125 квартир и выявили 172 случая незаконной передачи жилья третьим лицам. Среди нарушений власти называют субаренду, проживание людей, которых нет в договоре найма, и проблемы с оплатой.

Проверки проводило Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции в Наурызбайском, Алатауском, Медеуском и Турксибском районах. О результатах сообщил акимат Алматы.

По 114 случаям жильё уже освобождено. Ещё по 58 квартирам власти направили досудебные претензии. Это означает, что по ним процедура ещё не завершена и говорить о состоявшемся выселении всех нанимателей пока нельзя.

Какие нарушения нашли в коммунальных квартирах

Одна из основных претензий — использование жилья не теми людьми, которым оно было предоставлено. Проверяющие выявляли сдачу квартир в субаренду и проживание третьих лиц, отсутствующих в договоре найма.

Кроме того, акимат сообщает о нарушениях обязательств по оплате аренды. При этом опубликованная статистика не разбита по видам: неизвестно, сколько именно из 172 случаев приходится непосредственно на субаренду, сколько — на посторонних жильцов и сколько — на задолженность.

Власти ссылаются на действующий закон «О жилищных отношениях». В частности, закон запрещает лицу, для которого жильё арендовано местным исполнительным органом, вселять поднанимателей и временных жильцов. Для государственного и коммунального жилья также предусмотрены основания для расторжения договора найма и последующего освобождения квартиры при нарушении установленных условий.

Освободившиеся квартиры отдадут другим нуждающимся

Высвободившиеся 114 квартир не собираются оставлять пустыми. Сейчас там проводят ремонтно-восстановительные работы.

После ремонта квартиры планируют вновь распределить среди граждан из социально уязвимых категорий, которые состоят на учёте как нуждающиеся в арендном жилье.

Таким образом, результат проверок влияет не только на нынешних нанимателей. Каждая возвращённая в коммунальный фонд квартира потенциально становится жильём для другой семьи, ожидающей своей очереди.

Мониторинг на этом не заканчивается. Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции сообщило, что проверки целевого использования арендного жилья в Алматы будут продолжены.