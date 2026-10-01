Октябрь в Казахстане начнётся не только с осенней прохлады. С первого дня месяца вступит в силу сразу несколько новых правил, которые затронут деньги, кредиты, пособия, работу и повседневные расходы граждан.

Для одних казахстанцев изменения означают новые требования, для других — дополнительные расходы. А некоторые решения пока находятся на стадии подготовки, передаёт агентство KZ24news.

Онлайн-кредит теперь не дадут так просто

Одно из самых заметных изменений ждёт тех, кто привык оформлять займы через смартфон.

Перед выдачей некоторых необеспеченных онлайн-кредитов банки и микрофинансовые организации начнут дополнительно проверять клиента. Ему зададут семь вопросов — в том числе о том, кто предложил оформить заём и не действует ли человек под влиянием мошенников. Иными словами, перед получением денег придётся пройти дополнительный этап проверки.

Пособие по безработице станет временной поддержкой

С 1 октября меняются правила для людей, потерявших работу. Максимальный период выплаты пособия сокращается до трёх месяцев.

Одновременно увеличивается срок, необходимый для получения статуса безработного. Вместо двух дней на поиск подходящей работы теперь может потребоваться до 13 дней.

За это время карьерные центры будут изучать образование, опыт и навыки соискателя и подбирать ему вакансии.

Владельцам квартир пора проверить налоги

У собственников недвижимости была важная дата — 1 октября. До этого дня необходимо было заплатить налог на имущество за 2025 год. Если задолженность останется, налоговые органы начнут направлять уведомления. В дальнейшем долг может перейти к принудительному взысканию. Проверить начисления можно через eSalyk Azamat и банковские приложения.

В Алматы вода станет заметно дороже

Для жителей Алматы октябрь начнётся с изменения коммунальных тарифов. С 1 октября кубометр холодной воды с НДС будет стоить 178,06 ₸, а водоотведение — 119,46 ₸. В сумме один кубометр воды вместе с водоотведением обойдётся примерно в 297,52 ₸. Это изменение напрямую отразится на ежемесячных коммунальных платежах.

Ошибка с парковкой может обойтись дороже

С 4 октября в Алматы появится ещё одна статья расходов для автовладельцев. За эвакуацию автомобиля на коммунальную спецстоянку придётся заплатить 3 МРП — 12 975 ₸. Первые сутки хранения обойдутся ещё в 10 812,5 ₸, а последующие — по 21 625 ₸ за сутки. Поэтому задержка с получением машины может быстро увеличить итоговую сумму.

Нацбанк снова решит судьбу кредитов и депозитов

23 октября станет известно новое решение Национального банка по базовой ставке. В сентябре регулятор снизил её до 16,25%. Октябрьское решение станет очередным сигналом для финансового рынка: изменение базовой ставки отражается на стоимости заёмных денег и условиях банковских продуктов.

При этом банки получат возможность устанавливать более высокие ставки по отдельным долгосрочным валютным сберегательным депозитам.

Переводы на 2 млн ₸ — пока только план

Для пользователей банковских переводов есть потенциально хорошая новость. Лимит одной операции через межбанковскую систему мобильных платежей предлагают увеличить вдвое — с 1 млн до 2 млн ₸. Но пока это не окончательное правило: проект находится на стадии общественного обсуждения.

Осенью казахстанцев ждут и политические, и транспортные изменения

В октябре Касым-Жомарт Токаев должен выступить с Посланием народу Казахстана. Президент ранее сообщил, что в документе обозначит цели и задачи на предстоящий период. Дата выступления пока не объявлена.

На железной дороге октябрь также принесёт обновления. В Астане после реконструкции рассчитывают вернуть к работе вокзал Астана-1. Ожидается, что это произойдёт до конца месяца.

Параллельно завершаются испытания новых вагонов Stadler. Первые составы могут выйти на маршруты уже на стыке октября и ноября.

Изменения затронут и авиаперевозки. Казахстан рассматривает возможность оснастить пассажирские самолёты интернетом — первые борта с такой услугой могут появиться на линиях уже в октябре. Среди возможных технологий — решения Viasat и OneWeb.

Для работников с пятидневной неделей октябрь подарит дополнительный день отдыха. День Республики отмечается 25 октября, а поскольку в 2026 году это воскресенье, выходной перенесут на понедельник. Поэтому отдых продлится с 24 по 26 октября.

А вот начало месяца для автомобилистов, планирующих поездку в Китай, окажется менее удобным. С 1 по 3 октября автомобильное движение через пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят. Ограничение затронет пассажиров, автомобили и грузы. Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать.

Октябрь меняет привычные правила сразу в нескольких сферах

Главный эффект месяца — не одно крупное решение, а сразу несколько изменений, которые складываются в повседневную картину: новые требования при получении кредита, сокращение периода выплаты пособия, налоговые обязательства, изменение коммунальных расходов и новые платежи для автомобилистов.

При этом часть ожидаемых нововведений пока остаётся на стадии планов. Поэтому октябрь для казахстанцев будет месяцем не только новых правил, но и решений, которые ещё предстоит принять.