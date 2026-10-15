В Казахстане запускают цифровую платформу «Balazhan» — и это может серьёзно изменить будни школьных педагогов. Главная цель системы — убрать лишнюю бюрократию, чтобы учителя и воспитатели тратили время не на отчёты, а на детей, нуждающихся в поддержке, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минпросвещения РК.

Платформа создаётся Комитетом по охране прав детей в рамках Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Её суть проста: вместо разрозненных таблиц, бумажных журналов и дублирования данных — единая цифровая среда. Все сведения, которые раньше собирали в разных форматах, теперь объединяются в одном месте.

Ключевое преимущество для педагогов — однократное внесение данных. Первичную информацию достаточно занести в систему один раз, дальше её обновляют только при необходимости. Это напрямую сокращает объём бумажной работы и снижает риск ошибок из‑за ручного переноса сведений.

«Balazhan» не требует собирать новые данные о детях и их семьях — система использует уже существующие сведения. При этом платформа является модулем Национальной образовательной базы данных, а защита персональных данных обеспечена в соответствии с требованиями законодательства.

Для детей это означает более быстрое и непрерывное сопровождение: если ребёнку нужна помощь, специалисты смогут реагировать оперативнее, не теряя время на поиск и сверку документов.

По словам представителей Министерства просвещения РК, переход на единую цифровую платформу позволит выстроить прозрачный маршрут поддержки: от раннего выявления проблемы до оказания необходимой помощи. При этом нагрузка на педагогов не вырастет — напротив, рутинные операции будут максимально автоматизированы.

Эксперты отмечают, что такой подход особенно важен на уровне школ и детских садов: именно там чаще всего замечают первые признаки того, что ребёнку нужна дополнительная поддержка. Теперь сигнал не потеряется в стопках бумаг и разрозненных файлах.

Запуск «Balazhan» — шаг к тому, чтобы система поддержки детей работала не на отчётность, а на результат: вовремя увидеть проблему, быстро подключить нужных специалистов и не упустить главное — самого ребёнка.