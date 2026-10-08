Казахстан нацелился на рынок стеклотары Центральной Азии

Казахстан готовится увеличить производство стеклянной упаковки и укрепить позиции на рынке Центральной Азии. В Актобе планируют построить завод по выпуску стеклотары. Инвестиции в проект составят 60 млрд ₸, предприятие должно заработать в 2029 году, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Правительство РК.

Новый завод будет ориентирован прежде всего на внутренний рынок. Около 80% продукции планируется продавать в Казахстане, остальное — поставлять соседним странам.

На первый взгляд проект выглядит как классическое импортозамещение. Казахстан по-прежнему закупает значительные объёмы стеклянной упаковки за рубежом, прежде всего в России и Китае. Но одновременно страна уже экспортирует стеклотару в Центральную Азию.

Главным направлением стал Узбекистан. Казахстанская продукция уже занимает заметное место на этом рынке, что создаёт основу для дальнейшего роста поставок.

Именно здесь у нового производства может появиться второе направление развития. Если внутренний спрос будет обеспечиваться отечественным заводом, дополнительные объёмы можно будет направлять соседним странам.

Почему это важно для Центральной Азии

Стеклянная упаковка используется в производстве напитков, продуктов питания, консервации и другой продукции. Для производителей важны не только цена и качество тары, но и расстояние до поставщика.

Стекло — тяжёлый и хрупкий груз. Поэтому региональный производитель может иметь преимущество перед поставщиком из более отдалённой страны за счёт логистики и более коротких сроков доставки.

Казахстан при этом находится в выгодном положении для торговли внутри Центральной Азии. Страна уже имеет развитые транспортные связи с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Однако конкуренция за рынок будет высокой. Стеклотару производят и другие страны региона, в частности Узбекистан. Поэтому одного увеличения мощностей недостаточно: казахстанским предприятиям предстоит конкурировать по цене, ассортименту и стабильности поставок.

Стекло как часть новой производственной цепочки

У проекта есть ещё одна особенность. Завод планирует постепенно увеличивать использование вторичного сырья. За период финансирования предполагается переработать более 245 тыс. тонн стеклоотходов.

Это создаёт спрос не только на готовую тару, но и на сбор, сортировку и подготовку стеклобоя. Таким образом, вокруг одного предприятия может сформироваться целая цепочка — от переработки отходов до производства новой упаковки.

Для Казахстана это важный переход от простой торговли сырьём и готовой продукцией к развитию связанных между собой производств.

В итоге проект в Актобе может оказаться значимым не только для импортозамещения. Если завод выйдет на заявленные мощности, Казахстан получит возможность одновременно закрывать часть собственного спроса и расширять экспорт стеклотары в Центральную Азию.

Такой подход постепенно меняет саму роль региона: соседние страны становятся не только рынками сбыта, но и частью единой производственной цепочки.