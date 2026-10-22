В Казахстане планируют построить 20 инклюзивных школ, международный медицинский город, ветроэлектростанцию и новый терминал порта Құрық. Документы по проектам на общую сумму $4,8 млрд подписали на инвестиционном форуме KGIR-2026 в Шымкенте, передаёт агентство KZ24news.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в IX Kazakhstan Global Investment Roundtable. Форум собрал более 500 инвесторов и представителей бизнеса из свыше 40 стран.

Школы и международный медицинский город

В Казахстане планируют построить сеть из 20 региональных инклюзивных школ стоимостью $1 млрд. Ещё $650 млн намерены направить на создание международного медицинского города.

В Астане также планируют построить университетский кампус с общежитием по британской модели образования. Стоимость проекта Coventry University Kazakhstan оценивается в $40,8 млн.

Ветроэнергетика и цифровая инфраструктура

В Костанайской области планируют построить ветроэлектростанцию мощностью 1 000 МВт с системой накопления энергии. Объём инвестиций составит $730 млн.

Ещё $500 млн предусмотрено на строительство дата-центра мощностью 250 МВт. Кроме того, за $249,6 млн планируют создать интеллектуальную систему контроля на автомобильных дорогах Казахстана.

Новые производства и развитие портов

На развитие порта Құрық предусмотрено $1 млрд — средства направят на строительство многофункционального терминала.

В Ақтөбе планируют построить завод по производству стеклотары за $150 млн, а в Туркестанской области — создать мясной кластер стоимостью $111,1 млн. В Кызылординской области намерены открыть предприятие по выпуску полипропиленовых мешков и биг-бэгов за $8,8 млн.

Также в Шымкенте планируют построить завод по производству ПЭТ-преформ и переработке пластика. Стоимость проекта оценивается в $74,3 млн.

Когда инвестиции дадут результат

Проекты охватывают образование, медицину, энергетику, промышленность и транспорт. Их реализация может создать новые рабочие места и расширить доступ к социальным услугам.

Однако подписанные документы имеют разный статус: часть оформлена как инвестиционные соглашения, часть — как меморандумы и рамочные договорённости. Поэтому заявленные суммы ещё не означают, что строительство всех объектов уже началось.

Главный показатель успеха — фактически вложенные средства, введённые в эксплуатацию объекты и реальные изменения в жизни жителей Казахстана.