Казахстан занял лидирующую позицию среди стран Центральной Азии по показателю смертности новорождённых. По данным Министерства здравоохранения, на 1 000 детей, родившихся живыми, приходится 3 случая смерти. Страна также досрочно достигла целей устойчивого развития ООН в области снижения детской смертности.

Одним из факторов улучшения показателей в Минздраве называют развитие перинатальной медицины, внедрение современных технологий и совершенствование медицинского сопровождения женщин во время беременности и детей после рождения.

Особое внимание уделяется выхаживанию младенцев, появившихся на свет с экстремально низкой массой тела — менее 1 кг. В настоящее время врачам удаётся сохранить жизнь 57% таких новорождённых. Для дальнейшего повышения этого показателя в стране совершенствуют специализированную медицинскую помощь и обновляют оборудование в лечебных учреждениях.

Ещё одно направление работы — раннее выявление врождённых патологий и обеспечение доступности диагностики для будущих матерей. В рамках программы «Аналар саулығы» в 22 центрах охраны плода начали работу клиники одного дня. Они оснащены современными средствами диагностики, которые позволяют выявлять нарушения развития ребёнка до рождения и при необходимости проводить внутриутробное лечение.

По информации ведомства, принимаемые меры уже принесли результаты. Частота выявления врождённых пороков развития увеличилась на 12%, а смертность младенцев, связанная с такими заболеваниями, сократилась на 15%.

В дальнейшем Казахстан намерен продолжить модернизацию системы охраны материнства и детства. В частности, в стране планируют построить 16 новых детских больниц и перинатальных центров. Это должно расширить возможности оказания специализированной помощи и повысить её доступность для жителей разных регионов.

В Минздраве отмечают, что дальнейшая работа будет направлена на своевременное обнаружение рисков во время беременности, повышение качества диагностики и лечения, а также сокращение различий в доступности медицинских услуг между регионами страны. Главная задача — обеспечить матерям и детям необходимую помощь на всех этапах, начиная с периода беременности.