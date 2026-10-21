В селе Шалкия Кызылординской области появились первые домашние подключения в рамках проекта, который должен провести высокоскоростной интернет в 1 123 села Казахстана. Первым абонентам доступна скорость до 100 Мбит/с.

Шалкия стала первым населённым пунктом, где проект «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» дошёл до фактического подключения жителей, сообщило министерство. До этого программа находилась главным образом на стадии конкурсов между операторами и строительства инфраструктуры.

При этом ведомство не раскрывает, сколько именно домохозяйств уже подключили в Шалкии, какая компания стала оператором новой сети и сколько жителям будет стоить домашний интернет. Не названа и точная дата, когда заработали первые подключения.

1 123 села пока только предстоит охватить

Первое подключение не означает, что интернет уже провели во все заявленные населённые пункты. Основной этап рассчитан на 2026–2027 годы. Согласно описанию проекта, оптические сети планируют построить в 1 123 сёлах в 17 регионах страны, где нет развитой местной сети высокоскоростного доступа.

В план входят более 445 тыс. домохозяйств, или около 2,3 млн человек. Совокупная протяжённость новых оптических сетей должна составить около 3,8 тыс. км. В населённых пунктах проекта инфраструктурой собираются охватить не менее 80% домохозяйств. Только в Кызылординской области в программу включены 63 села.

Есть и заметная разница в официальных формулировках. В сообщении о Шалкии говорится, что первые абоненты получили интернет со скоростью «до 100 Мбит/с». При этом официальная страница проекта предусматривает услуги со скоростью от 100 Мбит/с, а условия конкурсов для операторов говорят о скорости не менее 100 Мбит/с. Причину такой разницы ведомство в свежем релизе не объясняет.

Операторы сначала строят сети за свои деньги

Модель проекта устроена так, что государство не оплачивает строительство всей сети заранее. Операторы связи должны построить инфраструктуру за собственные средства, после чего им могут возместить до 50% подтверждённых капитальных расходов в форме безвозмездных долевых грантов. Построенные сети при этом остаются на балансе операторов.

Финансирование проекта связано с займом Международного банка реконструкции и развития. Казахстан ратифицировал соглашение в июле 2025 года. Сумма займа составляет 13,0831 млрд японских иен. Всемирный банк при первоначальном одобрении проекта в 2024 году оценивал пакет финансирования в $92,43 млн.

Для жителей Шалкии нынешнее подключение — первый практический результат всей программы. Но оценить его доступность пока невозможно: официально не опубликованы ни тарифы нового оператора, ни стоимость подключения, ни точное число первых абонентов.