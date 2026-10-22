В Акмолинской области запустили новый групповой водопровод. Он обеспечит централизованным водоснабжением три села Сандыктауского района, где живут более 1,1 тыс. человек. Проект должен улучшить доступ жителей к питьевой воде и качество повседневной жизни, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Какие сёла получат воду

Новый водопровод предназначен для жителей Красной Поляны, Петриковки и Арбузинки. В рамках проекта проложили 22,1 км водовода, пробурили две водозаборные скважины и построили площадки с насосными станциями.

Также установили 123 колодца и провели работы по электроснабжению объекта.

О запуске водопровода сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана Булан Турлыбеков.

Что такое групповой водопровод

Это система водоснабжения, которая доставляет воду сразу в несколько населённых пунктов. Вместо того чтобы строить отдельную инфраструктуру для каждого села, используют общую сеть водозаборных сооружений и трубопроводов.

Для сельских жителей такая система означает возможность получать питьевую воду через централизованную сеть. Это снижает зависимость от индивидуальных источников воды и упрощает бытовые задачи.

Какие плюсы для села

Доступ к питьевой воде — не только вопрос коммунального хозяйства. От него зависят санитарные условия, здоровье людей и привлекательность сельской жизни.

Для трёх сёл Акмолинской области запуск водопровода означает появление новой инфраструктуры, рассчитанной на обслуживание местных жителей. Однако реальный эффект будет зависеть от стабильности подачи воды, её качества и стоимости обслуживания системы.

Запуск объекта состоялся накануне Дня Республики Казахстан. Проект реализован в рамках поручения главы государства.