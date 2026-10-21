Более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, около 45 млрд ₸ операций, танкер и нефтеперерабатывающий завод — КНБ раскрыл дополнительные детали крупного дела о незаконном экспорте через Актауский морской порт.

При этом 45 млрд ₸ — не установленный ущерб государству. Это общий объём операций, который Комитет национальной безопасности связывает с незаконным экспортом через ТОО «Batys Nefte Trade» в 2019–2023 годах. Фактически в доход государства, по данным ведомства, взыскано свыше 2 млрд ₸ незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

Как сообщил КНБ, организатором схемы следствие считает предпринимателя из Мангистауской области. Сырую нефть закупали у компаний-недропользователей, затем перерабатывали на предприятиях Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining и оформляли фиктивные паспорта качества.

После этого продукцию представляли как печное топливо и отправляли за границу танкером через порт Актау.

Танкер Meliana и завод уже перешли государству

Свежий релиз КНБ объединяет результаты дела, которое дошло до суда ещё в 2025 году. Актауский городской суд назначил пяти участникам организованной группы по восемь лет лишения свободы по статьям об экономической контрабанде и участии в организованной группе. Среди осуждённых — руководители компаний, участвовавших в переработке и торговле нефтепродуктами.

Материалы судебного процесса позволяют точнее понять, какое имущество было конфисковано. В доход государства обратили танкер Meliana с более чем 2,1 тыс. тонн нефтепродуктов и дизельного топлива, ещё свыше 900 кубометров топлива, а также недвижимость Mangystau Oil Refining — производственную зону, земельные участки и цех.

К декабрю 2025 года государство уже распоряжалось этими активами: Министерство энергетики искало управляющего для Mangystau Oil Refining и танкера Meliana до завершения процедуры их продажи.

В апреле 2026 года конфискованное имущество появилось на государственном аукционе. По опубликованным тогда данным, завод с землёй, зданиями и оборудованием оценивался примерно в 6,8 млрд ₸, танкер — в 1,6 млрд ₸, оставшиеся нефтепродукты — ещё примерно в 724 млн ₸.

45 млрд ₸ охватывают гораздо больший объём, чем один эпизод с танкером

Есть важная разница между свежими цифрами КНБ и деталями прежнего судебного процесса. В суде подробно разбирался, в частности, эпизод 2023 года, когда через танкер Meliana вывозилось более 2,1 тыс. тонн сырья. В октябрьском релизе КНБ уже говорится о более широком периоде — с 2019 по 2023 год — и более чем 160 тыс. тонн только через Batys Nefte Trade.

Поэтому нельзя считать, что на одном танкере одновременно вывезли все 160 тыс. тонн или что именно его груз стоил 45 млрд ₸. Эти показатели относятся к совокупному объёму операций, который ведомство связывает со схемой.

По материалам суда, один из подробно описанных эпизодов охватывал нефть примерно на 1,74 млрд ₸. Судебные материалы также содержали расчёты ущерба и налоговых потерь, однако их нельзя напрямую складывать с нынешними 45 млрд ₸: это разные экономические показатели.

Предполагаемый организатор всё ещё в розыске

Пятеро участников дела уже получили реальные сроки. КНБ сообщил, что предполагаемый организатор преступной схемы находится в международном розыске.

В свежем сообщении ведомство не называет его имени и не уточняет страну предполагаемого нахождения. Поэтому KZ24.NEWS не связывает розыск с конкретным человеком сверх того, что официально сообщил КНБ.

Таким образом, новый факт — не внезапное обнаружение схемы и не сегодняшняя конфискация танкера. КНБ раскрыл совокупный масштаб операций за несколько лет — более 160 тыс. тонн и около 45 млрд ₸ — и сообщил итог процессуальных мер 2026 года: конфискованные активы и более 2 млрд ₸, взысканные в пользу государства.