В Казахстане предложили доработать Единую систему управления транспортными документами, чтобы устранить технические проблемы и снизить административную нагрузку на перевозчиков. Депутаты считают, что платформа должна учитывать особенности работы малого бизнеса и не создавать дополнительных препятствий для предпринимателей.

Систему цифрового оформления транспортных документов Министерство транспорта запустило в июне 2026 года. Однако из-за технических неполадок и многочисленных жалоб участников рынка полноценное внедрение отложили до июня 2027 года. Сейчас разработчики пересматривают работу платформы с учётом предложений бизнеса.

По словам предпринимателя Сапаргали Камбара, существующий порядок оформления документов вызывает сложности у небольших перевозчиков. В Казахстане насчитывается около 550 000 – 560 000 грузовых автомобилей, значительная часть которых принадлежит индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Многие из них владеют всего одной-двумя машинами и не располагают штатом специалистов для работы со сложными цифровыми решениями.

Дополнительные трудности возникают при оформлении документов, требующих подписей медицинских работников и механиков. По словам предпринимателя, эти требования затрудняют подключение к платформе и переход на новый порядок работы.

На проблемы системы обратил внимание депутат Курултая Ерқанат Мұсылманбек. Среди основных недостатков он назвал нестабильный интернет в сельской местности и недостаточную интеграцию информационных систем. Из-за этого перевозчикам приходится повторно вводить одинаковые сведения, тратя дополнительное время на оформление документов.

Депутат предлагает связать платформу с учётными системами предприятий, разрешить внесение документов после технических сбоев и предусмотреть возможность их оформления с опозданием в установленных случаях. Кроме того, перед массовым внедрением системы необходимо провести полноценное тестирование.

В Министерстве транспорта утверждают, что платформа работает в штатном режиме, а её использование пока остаётся добровольным. По данным ведомства, в системе зарегистрированы около 54 000 организаций и почти 100 000 пользователей. Общее количество оформленных документов достигло 1,9 млн.

До полного внедрения обновлённой платформы перевозчики смогут пользоваться прежним порядком оформления. Ожидается, что предлагаемые изменения сократят дублирование данных, упростят работу предпринимателей и повысят прозрачность грузоперевозок.