В Казахстане спустя почти год после обещанного срока продолжают работать 36 школ с трёхсменным обучением. Ещё 12 августа 2025 года тогдашний министр просвещения Гани Бейсембаев заявлял, что проблему рассчитывают полностью закрыть до конца того же года.

Свежую цифру Министерство просвещения привело в ответе на редакционный запрос. По данным ведомства, доля трёхсменных школ сейчас составляет менее 0,5%, а основная их часть находится в Алматинской и Западно-Казахстанской областях. В Астане, Алматы и Шымкенте трёхсменное обучение, по информации министерства, уже ликвидировано, сообщили Tengrinews.

Конкретный перечень всех 36 школ и число детей, которые сейчас учатся в третью смену, ведомство в опубликованном ответе не привело. Не назвало министерство и новую дату, к которой проблема должна исчезнуть окончательно.

В августе 2025 года обещали закрыть вопрос до конца года

На правительственном брифинге 12 августа 2025 года Бейсембаев говорил, что ранее в Казахстане было более 100 трёхсменных школ. По его словам, примерно по 70 объектам проблему уже удалось решить, а оставалось чуть более 30.

«До конца этого года планируется этот вопрос полностью закрыть», — говорил министр. Его заявление сохранилось на сайте правительства.

Фактически к октябрю 2026 года проблема осталась: новая оценка Минпросвещения — 36 школ. При этом простое сравнение «чуть более 30» и 36 не показывает точную динамику, поскольку за это время отдельные школы могли перейти на двухсменный режим, а другие — стать трёхсменными из-за роста числа учеников.

По Западно-Казахстанской области данные властей расходятся

В свежем ответе Минпросвещения Западно-Казахстанская область названа вместе с Алматинской среди регионов, где сосредоточена основная часть оставшихся трёхсменных школ.

Однако всего за две недели до этого, 6 октября, региональные власти заявляли обратное. Как сообщал Tengrinews со ссылкой на акимат ЗКО, строительство новых объектов якобы позволило полностью решить проблему семи трёхсменных школ региона.

Публичного объяснения этого расхождения пока нет. Возможно, данные относятся к разным датам или при мониторинге часть школ вновь попала в категорию трёхсменных из-за роста контингента. Без уточнения Минпросвещения или акимата утверждать причину нельзя.

В стране продолжают строить ещё 101 школу

Минпросвещения связывает дальнейшее решение проблемы со строительством новых зданий и пристроек. По официальным данным, сейчас возводится ещё 101 школа на 59,3 тыс. ученических мест.

Отдельно через Фонд поддержки инфраструктуры образования профинансировано 90 объектов почти на 100 тыс. мест: 83 уже введены в эксплуатацию, ещё семь планируют открыть до конца 2026 года. Эти показатели публиковало ведомство ранее.

За последние 5 лет в Казахстане построили 1120 школ более чем на 1 млн мест, а количество трёхсменных школ, по официальной оценке, существенно сократилось. Но прежний конкретный срок — конец 2025 года — выполнить не удалось, а нового дедлайна для оставшихся 36 школ министерство пока не назвало.