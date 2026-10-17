В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано уже 148 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий. Ещё в августе региональное управление по делам религий сообщало о 147 организациях, то есть за последние два месяца показатель увеличился на одну. Свежие данные озвучили на встрече акима ВКО Нурымбета Сактаганова с представителями религиозных объединений, общественности и молодёжных организаций, приуроченной ко Дню духовного согласия.

Праздник отмечается в Казахстане ежегодно 18 октября. Традиция появилась в 1992 году после первой сессии Всемирного конгресса духовного согласия в Алматы. Его участники приняли манифест, в котором предложили сделать 18 октября днём отказа от конфликтов, поиска примирения и помощи ближнему.

В августе управление по делам религий ВКО приводило более подробную статистику: тогда в области было зарегистрировано 147 религиозных объединений и действовало 146 культовых сооружений. Таким образом, новое сообщение показывает небольшое изменение количества организаций — 148 против 147 двумя месяцами ранее. При этом число представленных конфессий осталось прежним — 11.

Отдельной темой встречи стала защита молодёжи от деструктивных религиозных течений. Нурымбет Сактаганов призвал духовных лидеров участвовать в воспитательной работе и помогать молодым людям отличать религиозную традицию от радикальных и экстремистских идей. Такая работа в регионе ведётся через специальные информационно-разъяснительные группы.

По данным управления по делам религий, в 2026 году 14 таких групп провели 1 494 мероприятия, участниками которых стали 31 068 человек. Более 40% мероприятий были ориентированы непосредственно на молодёжь: для неё провели 637 встреч с 15 777 участниками. В среднем одна молодёжная встреча собирала около 25 человек. Такой формат показывает, что речь идёт преимущественно не о крупных массовых мероприятиях, а о работе с относительно небольшими аудиториями.

Власти называют среди основных задач повышение религиозной грамотности, развитие межконфессионального диалога и профилактику экстремизма. Религиозную ситуацию в регионе управление характеризует как стабильную.

Традиции Дня духовного согласия уже 34 года

Сам День духовного согласия появился задолго до нынешней системы межконфессиональной политики Казахстана. 18 октября 1992 года в Алматы собрались представители религиозных объединений, научного сообщества, общественных организаций и миротворческих движений. По итогам Всемирного конгресса духовного согласия был принят манифест с призывом к прекращению конфликтов, примирению и взаимопомощи. Таким образом, в 2026 году со времени первого конгресса проходит уже 34 года.

На встрече в Усть-Каменогорске Сактаганов отдельно отметил роль религиозных организаций в сохранении межконфессионального диалога и работе с подрастающим поколением. Почётные грамоты акима области получили главный имам ВКО Думан Сайфуллин и архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий. Благодарственным письмом отметили главного пастора церкви «Родник» Владимира Вольфа.

Награды Комитета по делам религий Министерства культуры и информации также получили специалисты, занимающиеся анализом религиозной ситуации и профилактикой экстремизма. В программу встречи вошли выставка «Восточный Казахстан: общая летопись природы и истории» и музыкальная программа.