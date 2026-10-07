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Факт или выдумка: проверьте свои знания о Казахстане

Опубликовано:
Казахстан: правда или выдумка?

Добро пожаловать на викторину «Казахстан: правда или выдумка?»

Насколько хорошо вы знаете факты о Казахстане? Проверьте себя в викторине о природе, городах, истории и традициях страны.

Мы подготовили 20 вопросов разной сложности. Попробуйте отличить настоящие факты от правдоподобных выдумок: где-то вам помогут знания, а где-то придётся довериться интуиции.

В каждом вопросе три варианта ответа и один верный. После выбора вы увидите короткое пояснение.

Средний балл

В среднем пользователи отвечают верно на 10,6 из 20 вопросов.

Викторина

Казахстан: правда или выдумка?

20 вопросов

Поделитесь результатом в комментариях: на сколько вопросов из 20 вы ответили правильно? Какой факт вас удивил, а какую выдумку вы приняли за правду?

Расскажите, какие ещё необычные факты о Казахстане вы знаете. Возможно, мы включим их в следующую викторину на kz24.news.

Как вам материал?

Материал подготовил

Наталия Муратова Наталия Муратова
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