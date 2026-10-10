Число участников экологических мероприятий «Таза Қазақстан» с начала 2026 года превысило 7 млн человек. Это уже больше результата всего прошлого года, следует из нового сообщения властей.

Для сравнения, в 2024 году «Таза Қазақстан» собрала 6,2 млн участников. Тогда было вывезено 1,1 млн тонн отходов и высажено около 1,6 млн деревьев. При этом к августу 2026 года Минэкологии отчитывалось уже о 6,1 млн участников, включая 741 тыс. волонтёров. За семь месяцев прошло около 500 природоохранных мероприятий.

3,8 млн тонн мусора и более 9 тыс. свалок

Новый этап инициативы выходит далеко за рамки субботников. По свежим данным, в стране ликвидировали более 9 тыс. несанкционированных свалок, а общий объём собранного мусора достиг примерно 3,8 млн тонн Отдельное направление — озеленение. С момента запуска «Таза Қазақстан» в населённых пунктах высажено более 7 млн деревьев.

Эту цифру важно не смешивать с другой государственной программой — восстановлением лесного фонда. Там масштабы намного больше: за последние годы высажено около 1,7 млрд деревьев на площади свыше 1 млн га. Только за первые семь месяцев 2026 года лесовосстановительные работы охватили 145,6 тыс. га, где высадили 234 млн саженцев.

Всего площадь покрытых лесом земель Казахстана сейчас составляет около 14 млн га.

Жаловаться на мусор стали через Telegram

Ещё одно направление «Таза Қазақстан» постепенно превращается в цифровую систему обратной связи. Через TazaQazBot жители могут сообщать о мусоре, состоянии дворов, общественных пространств и других проблемах благоустройства. Согласно новым данным, через сервис поступило и обработано уже более 57 тыс. обращений.

Для сравнения: за 2024 год через бот поступило 9 935 заявок, а в 2025-м — уже 26 137. Таким образом, использование сервиса продолжает быстро расти. Экологическое просвещение распространили и на образование. Программа «Жасыл балабақша» действует в 265 дошкольных организациях, а в школах проведено более 560 тыс. тематических классных часов.

На переработку отходов направляют сотни миллиардов

Более существенные изменения происходят в инфраструктуре. По новым данным Минэкологии, одобрено 68 проектов в сфере обращения с отходами общей стоимостью 371,9 млрд ₸. Финансирование уже получили 34 проекта на 122,6 млрд ₸, а 15 объектов стоимостью 9,9 млрд ₸ введены в эксплуатацию. Это означает, что профинансирована пока ровно половина одобренных проектов, а по стоимости — около трети всего сформированного портфеля.

Отдельно Казахстан пытается запустить крупные Waste-to-Energy-проекты, где неперерабатываемые отходы будут использоваться для производства электроэнергии.

В 2025 году инвестиционные соглашения по таким заводам заключили для Астаны, Алматы и Шымкента. Для проектов установлен тариф на электроэнергию в размере 55 ₸ за кВт·ч. Минэкологии также рассматривает аналогичные проекты в других региональных центрах.

Что изменилось за три года

Если сопоставить официальные показатели, «Таза Қазақстан» действительно переросла первоначальный формат экологической акции.

В 2024 году было 6,2 млн участников и 1,1 млн тонн собранных отходов. В 2025-м — уже 6,9 млн участников и 844 тыс. тонн отходов. В 2026 году количество участников превысило 7 млн, а программа всё сильнее включает не только уборку, но и переработку отходов, лесовосстановление, экологическое образование и цифровой контроль проблем благоустройства.

То есть «Таза Қазақстан» постепенно превращается из большой серии субботников в более широкую программу — с переработкой отходов, озеленением, экологическим образованием и городской обратной связью.