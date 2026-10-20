Развитие общих энергетических рынков ЕАЭС создаёт перспективы для упрощения трансграничных поставок энергоресурсов, повышения прозрачности торговли и согласования правил работы энергетических компаний, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на ЕЭК.

На заседании Совета руководителей энергетических ведомств стран Союза в Москве ключевое внимание уделили формированию общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, а также совершенствованию нормативной базы.

Для бизнеса практический эффект будет зависеть от того, насколько едиными станут правила торговли и доступа к инфраструктуре. Согласованные механизмы могут облегчить работу компаний на рынках соседних стран, снизить административные барьеры и сделать условия поставок более предсказуемыми.

Для государств ЕАЭС интеграция открывает возможности для более эффективного использования энергетической инфраструктуры и расширения взаимной торговли. При этом результат будет определяться конкретными условиями работы рынков, механизмами ценообразования и согласованностью национальных подходов.

Дальнейшее развитие нормативной базы станет одним из ключевых этапов интеграции. Чем понятнее будут правила взаимодействия участников рынка, тем больше возможностей появится для развития трансграничных поставок и укрепления энергетических связей внутри Союза.