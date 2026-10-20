В Казахстане планируют расширить сеть центров психического здоровья, однако доступность специалистов — лишь одна из проблем. Исследования указывают и на другие барьеры: страх осуждения, опасения за конфиденциальность и трудности с записью на консультацию, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минздрав РК.

В Казахстане планируют открыть 81 первичный центр психического здоровья и 189 отделений дневного пребывания для детей с аутизмом. Эти меры предусмотрены проектом Комплексного плана по охране ментального здоровья населения. При этом развитие медицинской инфраструктуры не снимает вопроса о том, насколько люди готовы обращаться за помощью и что мешает им сделать первый шаг.

Одним из таких препятствий остаётся общественная стигма. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованным в 2022 году, в Казахстане люди с психическими расстройствами могут сталкиваться с негативным отношением не только со стороны общества, но и внутри собственных семей. В отдельных случаях родственники отказывались от помощи специалистов из опасения, что человека сочтут психически больным.

ВОЗ отмечала, что страх перед диагнозом способен мешать своевременному обращению за помощью. Поэтому развитие системы психического здоровья требует не только открытия новых учреждений, но и повышения осведомлённости населения.

Проблема не ограничивается страхом осуждения

Исследование, опубликованное в 2026 году в журнале Frontiers in Education, выявило другие барьеры при обращении студентов за психологической помощью.

Авторы опросили 328 первокурсников Astana IT University и провели углублённые интервью с 103 участниками. Среди студентов, которые не пользовались университетскими консультациями, 84,8% указали на сложности с записью, 73% выразили опасения по поводу конфиденциальности, а 62,3% отметили недостаток доверия к компетентности специалистов. При этом 70,1% не пользовавшихся консультациями предпочитали ChatGPT как альтернативу профессиональной психологической помощи.

Эти результаты относятся к конкретной студенческой выборке и не отражают ситуацию среди всего населения Казахстана. Однако они показывают, что даже при наличии консультационных служб организационные трудности и недостаток доверия могут влиять на решение обратиться к специалисту.

Что меняется в Казахстане

По данным Министерства здравоохранения, в стране действуют 20 региональных центров психического здоровья, 98 первичных центров и 212 кабинетов психического здоровья. Новый Комплексный план на 2027–2030 годы предусматривает развитие ранней диагностики, амбулаторной помощи, интеграцию профильных специалистов в работу поликлиник и укрепление кадрового потенциала.

Вместе с тем Минздрав признаёт необходимость модернизации инфраструктуры и обновления материально-технической базы. Отдельным направлением остаётся подготовка специалистов, в том числе в детской и взрослой психиатрии.

Эффективность этих мер будет зависеть не только от количества открытых учреждений. Важны также сроки ожидания консультации, наличие специалистов в регионах, понятный порядок получения помощи и доверие пациентов к медицинской системе.

Таким образом, расширение сети центров может стать важным шагом в развитии системы психического здоровья. Но для оценки результатов реформы необходимо учитывать и то, насколько легко человеку получить помощь, не опасаясь осуждения и нарушения конфиденциальности.