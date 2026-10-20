За организациями, оказывающими специальные социальные услуги, усиливают государственный контроль. Для неправительственного сектора это означает необходимость соблюдать требования к квалификации сотрудников, инфраструктуре и безопасности. Главный вопрос — смогут ли поставщики выполнить установленные условия, сохранив доступность помощи для населения, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на портал «Открытые НПА».

НПО стали частью системы социального обслуживания

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, к концу августа 2026 года лицензии получили 632 организации, оказывающие специальные социальные услуги. Среди них — 166 неправительственных организаций.

НПО участвуют в поддержке людей с инвалидностью, пожилых граждан и других категорий населения, нуждающихся в постоянной помощи. Поэтому способность таких организаций соответствовать государственным требованиям имеет значение не только для самих поставщиков, но и для получателей услуг.

Какие сложности могут возникнуть

При лицензировании ведомство выявляло несоответствия, связанные с кадровым обеспечением, материально-технической базой, пожарной безопасностью и наличием необходимых медицинских лицензий.

Для небольших организаций устранение таких недостатков может потребовать дополнительных расходов. При этом пока нет оснований утверждать, что новые требования уже привели к массовому закрытию НПО или сокращению объёма помощи. Для оценки последствий необходимы данные о результатах лицензирования и проверок.

Контроль должен учитывать доступность услуг

Министерство труда и социальной защиты населения предлагает обновить критерии оценки степени риска и проверочные листы. Проект предусматривает изменения в действующих правилах государственного контроля за поставщиками специальных социальных услуг.

Усиление надзора призвано обеспечить соблюдение стандартов и защиту прав получателей помощи. Однако эффективность реформы будет зависеть не только от количества проверок, но и от их результатов: числа выявленных нарушений, сроков их устранения и повторных случаев несоблюдения требований.

Для оценки влияния изменений также важно понимать, сталкиваются ли организации в отдельных регионах с нехваткой специалистов и ресурсов. Если такие проблемы существуют, их необходимо учитывать при разработке механизмов поддержки поставщиков.

Таким образом, задача государства — обеспечить качество и безопасность социальных услуг, не создавая препятствий для их доступности. Показателем результативности реформы станет то, насколько улучшится положение получателей помощи и сможет ли система сохранить достаточное количество работающих поставщиков.