Правительство Казахстана решило с начала 2027 года приостановить механизм, при котором при росте оптовых цен на бензин и дизтопливо коэффициент переменной части акциза увеличивается с 50% до 95%. Об этом 5 октября заявила отраслевая ассоциация PetroMining после обращений нефтедобывающих компаний к властям.

Однако есть важная деталь: повышенный коэффициент не был только будущей мерой. Правительство уже утвердило его постановлением №816 от 11 сентября. Документ установил 95% вместо прежних 50% и распространил новую формулу на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года.

То есть заявление PetroMining означает не отмену уже состоявшегося повышения, а обещанную паузу с 2027 года. Если отдельный нормативный акт не изменит правила за оставшиеся месяцы 2026-го, коэффициент 95% продолжит применяться к соответствующим операциям сентября–декабря.

95% берут не со всей цены бензина

Формулировка про «95% маржинальности» может создать впечатление, что государство забирает почти всю цену топлива или 95% общей прибыли компании. Юридически механизм устроен иначе.

Для оптовой реализации бензина базовый акциз составляет 38 134 ₸ за тонну. Если средневзвешенная оптовая цена превышает установленный порог, к рассчитываемой дополнительной части применяется коэффициент 95%. Для дизтоплива действует аналогичная формула с базовой ставкой 35 726 ₸ за тонну. Именно коэффициент в формулах правительство увеличило с 50% до 95%.

Для бензина в постановлении указан ценовой ориентир 214 584 ₸ за тонну, для дизтоплива — 284 350 ₸. Следовательно, речь идёт об усиленном изъятии части эффекта от роста оптовой цены выше установленного уровня, а не о 95-процентном налоге на всю стоимость литра бензина.

Нефтяники оценили будущую нагрузку в десятки тысяч тенге на тонну

PetroMining сообщила, что компании добивались пересмотра решения через Аппарат правительства, Министерство национальной экономики, Минэнерго, НПП «Атамекен» и «КазМунайГаз».

По расчётам ассоциации, если бы повышенный механизм продолжил действовать, дополнительное изъятие могло составить в среднем 22 027 ₸ на тонну нефти в 2027 году и 39 675 ₸ в 2028-м. В PetroMining заявляют, что при такой нагрузке поставки сырья на внутренний рынок рискуют потерять экономическую привлекательность.

Ассоциация также утверждает, что при прежнем коэффициенте 50% с учётом других косвенных налогов фактическое изъятие дополнительной маржинальности уже достигало 64–70%. Это расчёты и позиция самой отрасли, а не официальная оценка правительства.

«В результате премьер-министром принято решение приостановить действие данной меры с начала 2027 года», — говорится в сообщении PetroMining.

Официальной поправки о паузе пока нет

На момент проверки KZ24.NEWS действующим официальным документом остаётся постановление правительства №816. Оно прямо содержит коэффициент 95% и не устанавливает дату окончания его действия. Аналогичный текст опубликован на официальном ресурсе премьер-министра.

Отдельное постановление, отменяющее или приостанавливающее эту норму с 1 января 2027 года, в доступных официальных базах к моменту публикации обнаружить не удалось. Поэтому пока корректно говорить именно о решении, о котором сообщила PetroMining. Для юридического изменения формулы его ещё необходимо закрепить нормативно.

Для автомобилистов такая пауза сама по себе также не означает автоматического снижения цен на АЗС. Механизм регулирует налоговую нагрузку на производителей и поставщиков при изменении оптовых цен. Его влияние на розничную стоимость зависит и от цен на нефть, курса тенге, расходов НПЗ, конкуренции и других факторов.