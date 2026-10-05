Доллар в конце пятничных торгов 2 октября дошёл до 451,50 ₸, резко отыграв часть сентябрьского падения. Ассоциация финансистов Казахстана связывает ослабление тенге со снижением нефтяных котировок, внешним валютным фоном и возможным ростом внутреннего спроса на доллары после нескольких недель укрепления национальной валюты.

При этом в распространённой 5 октября оценке АФК есть важная техническая деталь. Ассоциация указывает, что USD/KZT вырос за день на 9,24 ₸ — до 451,50 ₸. Однако итоговая таблица Казахстанской фондовой биржи показывает, что 451,50 ₸ была ценой последней сделки, тогда как средневзвешенный курс пятницы составил 448,36 ₸ и вырос на 6,10 ₸. Это показывает KASE.

По расчётам KZ24.NEWS, цифра 9,24 ₸ получается, если сравнить последнюю пятничную сделку по 451,50 ₸ со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня — 442,26 ₸. При сравнении одинаковых показателей средневзвешенный курс вырос на 6,10 ₸.

Почему доллар так резко пошёл вверх

АФК в обзоре от 5 октября объяснила движение сразу несколькими факторами. На тенге давил неблагоприятный внешний фон: снижение нефтяных котировок сопровождалось движением доллара на мировом рынке.

Вторая возможная причина находится уже внутри Казахстана. Аналитики допускают, что после заметного укрепления тенге в предыдущие недели компании и другие участники рынка активнее вышли покупать иностранную валюту. АФК отмечает, что сам масштаб движения может указывать на активизацию внутреннего спроса.

Это заметный разворот после сильного сентября. Национальный банк сообщил, что за сентябрь тенге укрепился на 4,6%, завершив месяц на уровне 440,49 ₸ за доллар. Среднедневной объём биржевых торгов тогда составлял $474 млн.

Если сопоставить этот уровень с пятничным средневзвешенным курсом 448,36 ₸, то всего за первые два торговых дня октября доллар прибавил 7,87 ₸, или около 1,8%, по расчётам KZ24.NEWS. Если ориентироваться на последнюю сделку по 451,50 ₸, разница с концом сентября достигает 11,01 ₸, или примерно 2,5%.

В данных АФК и KASE разошёлся и объём торгов

Есть ещё одно расхождение. АФК приводит объём пятничных торгов в $448,4 млн, что на $28,8 млн больше предыдущего дня. В финальной таблице KASE для USDKZT_TOM указан объём $457,33 млн и 1252 сделки.

Поэтому KZ24.NEWS для итоговых биржевых показателей ориентируется непосредственно на данные биржи: средневзвешенный курс — 448,36 ₸, максимум внутри сессии — 451,62 ₸, последняя сделка — 451,50 ₸. Минимальная цена составляла 444,29 ₸.

Дополнительный контекст даёт политика Нацбанка. В сентябре регулятор не проводил валютных интервенций. Более того, запланированные продажи $200–300 млн в рамках части операций с Национальным фондом были отложены из-за избытка предложения валюты на рынке. Одновременно Нацбанк приобрёл $986 млн для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ.

АФК не утверждает, что после пятничного скачка доллар обязательно продолжит расти. В опубликованном обзоре аналитики объясняют уже произошедшее движение и указывают на факторы давления, но конкретного прогноза нового уровня USD/KZT не дают.