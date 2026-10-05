Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор 17 фигурантам дела финансовой пирамиды Asar Baspana. Через структуру привлекли 25 422 708 589 ₸, а конфискованное имущество четырёх осуждённых и связанных с ними лиц суд постановил направить в счёт возмещения материального ущерба потерпевшим.

Как сообщил суд, схема начала работать в январе 2023 года под видом программ потребительского кооператива. Участникам предлагали возможность получать доход, приобретать автомобили или жильё. Для привлечения новых вкладчиков создавались региональные офисы, проводились встречи и онлайн-мероприятия.

По версии обвинения, полученные деньги не использовались в предпринимательской деятельности, которая могла бы обеспечить выполнение обязательств перед участниками. Средства перераспределялись внутри системы, шли на бонусы, хозяйственные расходы и другие цели. Подсудимые вину не признали, защита просила их оправдать.

Четверо получили реальные сроки, ещё 13 — условные

Основного фигуранта суд приговорил к восьми годам лишения свободы и запретил ему заниматься финансовой деятельностью в течение семи лет. Ещё трое получили по семь лет лишения свободы с шестилетним запретом на финансовую деятельность.

Оставшиеся 13 фигурантов также признаны виновными, однако назначенные им сроки признаны условными. Суд учёл семейное положение, возраст, наличие несовершеннолетних детей и второстепенную роль отдельных участников схемы. Конфискация имущества этим 13 осуждённым не назначена.

Конфискация предусмотрена в отношении четырёх фигурантов, получивших реальные сроки. Кроме их собственности взыскание может затронуть конфискованное имущество супругов, родственников, других лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти активы должны пойти на возмещение ущерба потерпевшим. Общую стоимость имущества, которое фактически будет направлено на выплаты, суд в сообщении не раскрыл.

Масштаб дела вырос с 12,4 млрд до 25,4 млрд ₸

Ещё на одном из промежуточных этапов расследования АФМ оценивало масштаб Asar Baspana заметно ниже. В марте 2025 года ведомство сообщало о 86 тыс. привлечённых граждан и 12,4 млрд ₸. Тогда следствие также заявляло о незаконном присвоении 3,8 млрд ₸.

Позднее масштабы дела выросли. В феврале 2026 года прокуратура Алматы уточнила, что в деятельность пирамиды были вовлечены уже более 90 тыс. граждан, вложивших свыше 25 млрд ₸. Дело после завершения расследования направили в суд. Теперь в приговоре появилась точная сумма — 25 422 708 589 ₸.

Ранее АФМ сообщало, что при обысках были изъяты 1,1 млрд ₸ и десять автомобилей премиум-класса, среди которых Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570. Ещё 945 млн ₸ наличными обнаружили у брата одного из организаторов, а на счета на сумму более 1,2 млрд ₸ наложили ограничения. Однако из нынешнего сообщения суда нельзя установить, какая часть этих активов в итоге вошла в имущество, обращённое на возмещение ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.