Группа «Байтерек» раскрыла содержание пяти соглашений с германскими финансовыми институтами и компаниями общей заявленной стоимостью $870 млн. За одной цифрой скрываются сразу несколько крупных промышленных проектов: калийный комплекс на Сатимоле, ветровая электростанция мощностью 1 ГВт, модернизация Павлодарского алюминиевого завода с производством галлия и новый завод цианида натрия под Таразом.

При этом $870 млн не следует воспринимать как сумму, которая уже перечислена казахстанским предприятиям. В пакет входят разные по юридической форме документы: начало финансирования конкретного контракта, кредитная линия, ключевые параметры финансирования, рамочное соглашение и договор займа. Разбивку раскрыл холдинг по итогам переговоров в Берлине.

€418,2 млн пойдут на шахтный комплекс Сатимолы

Самый крупный отдельный документ касается калийного месторождения Сатимола в Западно-Казахстанской области. Банк Развития Казахстана, Qazaq Kalium и консорциум Thyssen Schachtbau — «Шахтбау Казахстан» подписали соглашение о начале финансирования контракта стоимостью €418,2 млн.

Речь идёт о проектировании, поставке оборудования и строительстве шахтного комплекса. Это не полная стоимость всей Сатимолы: проект значительно масштабнее. В карточке БРК указано создание обогатительно-производственного комплекса мощностью 1,5 млн тонн хлористого калия в год.

Работы на месторождении уже перешли от многолетних планов к строительной и разрешительной стадии. В сентябре на общественные слушания вынесли первую очередь комплекса, а непосредственно на площадке готовились к проходке двух шахтных стволов глубиной около 650–700 метров. Об этом ранее писал KZ24.NEWS.

До $200 млн — для ВЭС на 1 ГВт с огромным накопителем

Банк Развития Казахстана и немецкий KfW подписали кредитное соглашение на сумму до $200 млн под гарантию MIGA — агентства Группы Всемирного банка. Деньги предназначены для проектов возобновляемой энергетики.

В эту линию включено финансирование одной из крупнейших будущих электростанций Казахстана — ВЭС мощностью 1 ГВт возле посёлка Мирный в Жамбылской области. Официальная карточка БРК показывает, что рядом со станцией предусмотрена система накопления энергии мощностью 300 МВт и ёмкостью 600 МВт·ч.

Полная стоимость энергетического проекта оценивается уже в $1,2 млрд, тогда как участие БРК — до $200 млн. Среди конечных участников проекта указаны TotalEnergies Renewables, Qazaq Green Power и «КазМунайГаз». Поэтому подписанные в Германии $200 млн — это лишь часть финансирования ВЭС, а не её общая стоимость.

$88 млн связали модернизацию алюминиевого завода и галлий

Ещё один документ — ключевые параметры финансирования между БРК и АО «Алюминий Казахстана» на $88 млн. Он предусматривает модернизацию Павлодарского алюминиевого завода и создание производства галлия.

Важно, что все $88 млн нельзя приписывать только галлиевому участку: соглашение охватывает сразу модернизацию предприятия и новое производство.

Сам проект по галлию уже реализует ERG. По данным ERG, мощность должна составить 15 тонн металла в год, а инвестиции непосредственно в это направление превышают 20 млрд тенге. Галлий будут извлекать из технологических растворов Павлодарского алюминиевого завода по собственной технологии компании.

Металл используется в электронике и других высокотехнологичных производствах. ERG рассчитывает, что после выхода проекта на полную мощность Казахстан сможет стать вторым в мире производителем галлия. Ранее компания также заключила долгосрочный контракт на поставки металла японской Mitsubishi Corporation RtM Japan.

Немецкий банк даст до €52,5 млн на химзавод под Таразом

БРК и германский банк Helaba заключили рамочное соглашение на сумму до €52,5 млн для завода цианида натрия в СЭЗ «Химпарк Тараз».

Это тоже не объявление совершенно нового предприятия. Строительство уже идёт. По данным БРК, полная стоимость проекта Altynalmas Reagents составляет €132 млн, а ранее одобренная кредитная линия самого Банка Развития Казахстана достигает €98,8 млн.

Будущий завод сможет выпускать 25 тыс. тонн цианида натрия в год. Продукт используется, в частности, в золотодобывающей промышленности. После выхода на проектную мощность предприятие должно покрывать внутренний спрос и поставлять продукцию в другие страны Центральной Азии.

Пятое соглашение — €30 млн на оборудование

Последний документ напрямую не привязан к одному конкретному заводу. Фонд развития промышленности и германский AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft заключили договор займа на €30 млн.

Средства должны использоваться для лизингового финансирования оборудования по промышленным проектам. Таким образом, из пяти подписанных документов четыре напрямую связаны с конкретными производственными или энергетическими направлениями, а пятый создаёт отдельный источник финансирования для закупки оборудования.

Ещё в августе «Байтерек» оценивал общий портфель пяти проектов с германским участием примерно в $3,9 млрд. Поэтому нынешние $870 млн — не стоимость всех казахстанско-германских проектов целиком, а объём подписанного в Берлине пакета финансовых документов.