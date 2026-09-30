С 1 октября в Казахстане действительно изменится порядок получения статуса безработного: период, в течение которого карьерный центр будет пытаться подобрать человеку работу, увеличат с двух до 13 дней. Но максимальный срок социальной выплаты по потере работы завтра не сокращается — до конца 2026 года она по-прежнему может назначаться на срок до шести месяцев.

Минтруд специально разделил эти две даты после возникшей путаницы. 1 октября начинается пилот нового алгоритма службы занятости, а ограничение выплаты максимум тремя месяцами вступит в силу только 1 января 2027 года. Об этом сообщило Минтруда.

Несмотря на это, 29 сентября BAQ.KZ вновь написал в обзоре октябрьских изменений, что срок социальной выплаты якобы ограничат тремя месяцами уже с 1 октября. Эта дата противоречит более свежему официальному разъяснению Минтруда и самому закону.

Что реально изменится 1 октября

Сейчас после регистрации человека в качестве ищущего работу процедура присвоения статуса безработного занимает до двух рабочих дней. В рамках пилота период поиска подходящей работы увеличивается до 13 дней.

За это время специалисты карьерного центра должны изучить образование, опыт и профессиональные навыки человека, провести профилирование, подобрать вакансии и при необходимости связаться с работодателями.

При этом ждать все 13 дней в любом случае не потребуется. Если подходящая работа найдётся раньше, процесс поиска завершится раньше. Минтруд также может предложить обучение, субсидируемое рабочее место и другие меры содействия занятости.

Пилот запускается во всех регионах Казахстана и рассчитан до конца 2026 года. Зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу, можно через карьерный центр, eGov или Электронную биржу труда Enbek.kz.

До Нового года выплата всё ещё может идти шесть месяцев

Социальная выплата по случаю потери работы предоставляется из Государственного фонда социального страхования. Право на неё возникает после регистрации человека в качестве безработного.

По действующим до конца 2026 года правилам срок зависит от продолжительности социальных отчислений:

от 6 до 12 месяцев — выплата на один месяц;

от 12 до 24 месяцев — на два месяца;

от 24 до 36 месяцев — на три месяца;

от 36 до 48 месяцев — на четыре месяца;

от 48 до 60 месяцев — на пять месяцев;

60 месяцев и более — на шесть месяцев.

Размер выплаты составляет до 45% от потерянного дохода с учётом доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 месяца. Действующие условия указаны на GOV.KZ.

KZ24.NEWS ещё 12 сентября писал, что Минтруд скорректировал собственное первоначальное сообщение и перенёс фактическое сокращение максимального срока выплаты на 2027 год.

Что изменится уже 1 января 2027 года

С начала следующего года условия действительно станут жёстче. Закон №306-VIII от 11 июня 2026 года меняет статью 118 Социального кодекса: при стаже социальных отчислений от 24 месяцев выплата будет назначаться максимум на три месяца. Четырёх-, пяти- и шестимесячные сроки из статьи исключаются.

Одновременно появляется верхний предел выплаты — не более 45% от семикратной минимальной заработной платы, действующей на дату возникновения права. Эти поправки закреплены законом именно с 1 января 2027 года.

Есть важное переходное правило: если человек уже получает выплату по состоянию на 31 декабря 2026 года, 1 января её срок автоматически не обрежут. Закон прямо предусматривает продолжение выплаты до ранее утверждённой даты.

Почему даты перепутали

Источник путаницы — само Министерство труда. В сообщении от 11 сентября ведомство первоначально заявило, что ограничение выплаты тремя месяцами начнёт действовать с 1 октября. Уже 12 сентября Минтруд выпустил новое разъяснение: с 1 октября стартует только пилот службы занятости, а изменения непосредственно в продолжительности выплаты заработают 1 января 2027 года.

Поэтому для человека, потерявшего работу в октябре, главное изменение пока связано не с сокращением периода выплаты, а с более продолжительным этапом подбора вакансий перед получением статуса безработного. При этом Минтруд не уточнил в основном разъяснении, считаются ли новые 13 дней календарными или рабочими, поэтому утверждать, что выплата во всех случаях будет назначаться ровно на 11 дней позже, некорректно.