Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен 1–2 октября посетит Казахстан. Это первый визит главы датского внешнеполитического ведомства в страну с 2009 года. Символично, что он проходит накануне 35-летия дипломатических отношений, которое Казахстан и Дания отметят в 2027 году, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на МИД Дании.

Главный акцент визита — не только политика, но и бизнес. Расмуссен посетит Алматинскую область, где примет участие в открытии завода Carlsberg Group и PepsiCo по производству безалкогольных напитков. Инвестиции в проект оцениваются в $344 млн. Он также примет участие в казахстанско-датском бизнес-форуме в Конаеве.

Для двусторонних отношений это важный сигнал. В 2024 году товарооборот Казахстана и Дании составлял $161 млн, а накопленный приток датских инвестиций с 2005 года превысил $300 млн. В Казахстане зарегистрировано около 30 предприятий с датским капиталом. Среди них — Carlsberg Group, Maersk Oil и Novo Nordisk.

Теперь стороны намерены создать более постоянный механизм для развития этих связей. По итогам переговоров министров иностранных дел ожидается подписание двух меморандумов. Один из них предусматривает создание двусторонней комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Отдельный меморандум планируют подписать KAZAKH INVEST и Конфедерация датской промышленности.

При этом Дания пока не имеет отдельного дипломатического представительства в Казахстане: интересы страны представляет специальный представитель по Центральной Азии, базирующийся в Копенгагене.

Поэтому нынешний визит можно рассматривать как попытку сделать отношения более системными. Казахстан предлагает датскому бизнесу инвестиционные проекты, а Копенгаген усиливает внимание к Центральной Азии. Ещё в апреле 2026 года Казахстан и Дания обсуждали расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике, зелёных технологиях, транспорте и логистике.

Таким образом, после 17-летнего перерыва повестка Казахстана и Дании выходит за рамки дипломатических контактов. Теперь её основу всё заметнее составляют инвестиции, промышленность и создание механизмов для долгосрочного сотрудничества.