Халяль — это то, что разрешено исламом, а харам — то, что запрещено. В случае с едой принцип довольно простой: Коран прямо называет основные запрещённые продукты, а всё остальное считается дозволенным. К запрещённому относятся мертвечина, кровь, свинина, мясо животного, заколотого не во имя Аллаха, а также опьяняющие напитки (2: 173, 5: 90). Понятия «халяль» и «харам» относятся не только к пище. Ими также описывают поступки, способы заработка, речь и другие стороны жизни.

Халяль: что это означает

Халяль означает «дозволенное», а харам — «запретное». Такое объяснение даёт и Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) в статье «Дозволенное (халяль) и запретное (харам)». В казахских фетвах дозволенную пищу также называют «адал ас».

Халяль — это всё, что разрешено исламом, а харам — то, на что установлен прямой религиозный запрет. При этом между ними могут быть сомнительные вещи, в отношении которых нет полной ясности.

Об этом говорится в известном хадисе: дозволенное и запретное очевидны, а между ними находится сомнительное. Поэтому мусульманину рекомендуется избегать продуктов и поступков, в дозволенности которых он не уверен.

Что такое халяль простыми словами

Проще всего это видно по трём категориям имама ан-Навави, на которые опирается ДУМК. Все дела делятся на явно дозволенное, явно запретное и сомнительное. Примеры дозволенного у ан-Навави самые будничные: есть хлеб, разговаривать, ходить. Явно запретное — пить вино, прелюбодеяние. С сомнительным сложнее. Его решение учёные выводят из Корана или по аналогии с известными случаями, а обычному человеку хадис советует от него воздержаться.

Категория Что это Пример Халяль явно дозволенное хлеб, разговор, ходьба Сомнительное решение неочевидно, его выводят учёные две туши, одну из которых заколол идолопоклонник, и неизвестно какую Макрух нежелательное: тахрими — близкое к запретному, танзихи — близкое к дозволенному ранняя оценка конины у Абу Ханифы Харам явно запретное вино, свинина, прелюбодеяние

Категории и примеры — по статье ДУМК «Дозволенное (халяль) и запретное (харам)» и фетвам шариатского отдела ДУМК о конине и желатине. Цитаты из Корана здесь и ниже — в переводе Э. Кулиева, с номером суры и аята: например, 2: 173 на quran.com.

Что запрещено в еде: перечень из Корана

В Коране прямо перечислены основные виды запрещённой пищи. К ним относятся мертвечина, кровь, свинина и мясо животных, которые были заколоты не во имя Аллаха.

Этот запрет повторяется в нескольких аятах. Например, в Коране сказано: «Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что не заколото во имя Аллаха» (16: 115).

Похожие формулировки встречаются и в других сурах, в том числе в аятах 6: 119 и 6: 145. Таким образом, Коран даёт достаточно конкретный перечень того, что нельзя употреблять в пищу.

Что запрещено Откуда запрет Мертвечина — животное, умершее само Коран 2: 173, 5: 3, 6: 145, 16: 115 Пролитая кровь Коран 2: 173, 5: 3, 6: 145 Свинина Коран 2: 173, 5: 3, 6: 145, 16: 115 Животное, заколотое не ради Аллаха или без упоминания Его имени Коран 2: 173, 5: 3, 6: 121 Задушенное, забитое до смерти, упавшее, заколотое рогами, задранное хищником — если его не успели зарезать Коран 5: 3 Опьяняющие напитки и азартные игры Коран 5: 90, 2: 219 Мясо домашнего осла хадис о дне Хайбара, фетва ДУМК о конине

Коран, перевод Э. Кулиева. Исключение из запрета тоже названо в Коране: «Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха» (2: 173).

Любопытная оговорка есть в самом аяте 5: 3: животное, задранное хищником, дозволено, если его «успеют зарезать». А следующий аят разрешает охотничью добычу: «то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете, как собак… ешьте и поминайте над этим имя Аллаха» (5: 4).

Почему харам: что говорит Коран

О свинине Коран говорит коротко: она «является скверной» (6: 145). Опьяняющие напитки и азартные игры объяснены подробнее. Через них «дьявол… хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза» (5: 91). В более раннем аяте Коран даже признаёт, что в них «есть и польза для людей», но «греха в них больше, чем пользы» (2: 219).

Общий принцип сформулирован в 7: 157: пророк «объявит дозволенным благое и запрещенным скверное». Благое при этом не просто разрешено, к нему призывают: «Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто» (2: 168).

Какие продукты халяль, а какие нет

Продукты халяль — это продукты, в которых нет запрещённых исламом ингредиентов. Хлеб, овощи, фрукты, крупы и молочные продукты сами по себе разрешены. С мясом важны два момента: какое это животное и было ли оно забито по правилам ислама с упоминанием имени Аллаха.

Сложнее с готовыми продуктами, где запрещённые компоненты могут быть скрыты в составе. Поэтому при выборе еды важно читать этикетку. В халяльном продукте не должно быть свинины и её производных, а также веществ, которые могут опьянять. Чаще всего вопросы возникают из-за желатина и спирта.

Конина: халяль или нет

Конина считается дозволенной пищей. Большинство исламских учёных разрешают употреблять её в пищу. В хадисах говорится, что Пророк Мухаммад запретил мясо домашнего осла, но разрешил конину.

Некоторые разногласия существовали внутри ханафитского мазхаба, которого традиционно придерживаются многие мусульмане Казахстана. Абу Ханифа первоначально считал употребление конины крайне нежелательным, поскольку лошади были важны для войны и передвижения. Позже его позиция стала мягче. Его ученики Абу Юсуф и Мухаммад, а также учёные шафиитского и ханбалитского мазхабов считали конину разрешённой.

Можно ли пить кумыс

Обычный кумыс пить можно. Кобылье молоко считается разрешённым продуктом, а естественное брожение само по себе не делает напиток харамом.

При приготовлении кумыса действительно образуется небольшое количество спирта, но обычный кумыс не должен вызывать опьянения. В исламе действует правило: если напиток опьяняет человека при употреблении большого количества, то запрещено пить даже небольшое его количество.

Поэтому обычный кумыс считается дозволенным. Но если его специально сбраживают с дрожжами, мёдом или другими добавками так, чтобы напиток стал опьяняющим, такой кумыс уже считается запрещённым.

Желатин и спирт в составе

Желатин обычно обозначается на упаковке как Е441. Его допустимость зависит от происхождения.

Рыбий желатин разрешён. Также можно употреблять агар-агар, который делают из водорослей, и пектин из фруктов. Желатин из костей, кожи и других частей разрешённого животного тоже считается халяльным, если животное было забито по правилам ислама.

Желатин из свинины, собаки или других запрещённых животных употреблять нельзя.

Существует принцип «истихаля» — полного изменения вещества. Например, если вино полностью превратилось в уксус, первоначальное запрещённое вещество фактически перестаёт существовать. Однако этот принцип применяют только тогда, когда вещество действительно полностью изменило свою природу.

В отношении обычного желатина считается, что такое полное превращение не происходит: его происхождение всё ещё можно определить. Поэтому значение имеет то, из какого животного он был произведён.

Для лекарств возможны исключения. Если необходимый препарат содержит запрещённый желатин, но подходящей замены нет и лекарство нужно для сохранения здоровья или жизни, его применение допускается.

Как быть с сомнительным

Сомнения чаще всего возникают тогда, когда непонятно, разрешён продукт или нет. В таких случаях ДУМК приводит три основных правила.

Если продукт изначально был запрещённым, но появилась причина считать его дозволенным, употреблять его стоит только при полной уверенности. Если продукт изначально был дозволенным, а затем возникло лишь сомнение, что он мог стать запрещённым, такое сомнение само по себе ничего не меняет. Если невозможно понять, дозволен продукт или запрещён, лучше от него отказаться.

В качестве примера третьего случая приводится история о Пророке Мухаммаде. Однажды он нашёл финик и хотел его съесть, но отказался, поскольку не был уверен, не относится ли тот к садаке — милостыне, которую ему нельзя было принимать.

При этом не нужно превращать осторожность в постоянный страх. Если нет реальной причины считать продукт запрещённым или нечистым, одних предположений недостаточно. Иначе обычная осторожность может превратиться в излишнюю подозрительность.

Сертификат халяль в Казахстане

В Казахстане сертификаты халал выдаёт, в частности, центр «Халал Даму» при ДУМК. Он проверяет продукты, предприятия и услуги на соответствие требованиям ислама и стандартам халяль.

После проверки компания может получить свидетельство «QMDB Halal». По данным центра, такие свидетельства получили уже более 2 500 компаний.

Проверить наличие действующего сертификата можно в специальном реестре. В нём указываются название предприятия, номер свидетельства, дата его выдачи и срок действия.

При этом отсутствие сертификата ещё не означает, что продукт обязательно харам. Сертификат прежде всего подтверждает, что состав и производство прошли специальную проверку. Если его нет, покупателю приходится самостоятельно изучать состав продукта и выяснять происхождение мяса и других спорных ингредиентов.

Харам не только в еде

Запрет касается не только пищи. Коран запрещает ростовщичество: «Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство» (2: 275). Под запретом азартные игры и прелюбодеяние, которое ан-Навави приводит как пример явно запретного. Аят 5: 90 рядом с опьяняющим и азартными играми называет скверной идолов и гадальные стрелы, то есть гадание на удачу. Есть и места, которые мусульманам нельзя посещать, о них — материал «Почему мусульманам нельзя посещать Аль-Улу».

Частые заблуждения

«Халяль — это только про мясо». Ан-Навави делит на дозволенное, запретное и сомнительное все дела человека: еду, речь, заработок. Мясо просто чаще всего вызывает вопросы.

«Мечеть аль-Харам — это запретная мечеть». Главная мечеть Мекки, в которой стоит Кааба, в переводе Корана Э. Кулиева названа Заповедной мечетью. Аят 2: 144, где звучит это название, — о кибле, направлении молитвы: «Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее сторону». О самой святыне — материал «Что такое Кааба и что находится внутри».

«В кумысе есть спирт, значит, он харам». ДУМК считает иначе. Естественного спирта в кумысе слишком мало, чтобы пьянить, и запрещён только кумыс, который специально сбраживают до опьяняющей крепости.

«Макрух — то же, что харам». У нежелательного две степени: тахрими макрух близок к запретному, танзихи макрух — к дозволенному. Хорошо это видно на истории с кониной, которую Абу Ханифа сначала относил к первой степени, а потом ко второй.

«Если нечего есть, кроме запретного, лучше голодать». Коран прямо снимает грех с того, кто вынужден есть запретное от голода, «не домогаясь запретного» и не больше необходимого (2: 173, 5: 3).

Суть халяля коротко: дозволенное очевидно, запретное Коран называет поимённо, а от сомнительного хадис советует воздержаться. На тех же принципах стоят пост, обряды и отношение к святыням ислама в Казахстане.

Часто задаваемые вопросы Что такое халяль простыми словами? Всё, что ислам разрешает. Коран перечисляет запретное поимённо: мертвечина, кровь, свинина, мясо животного, заколотого не ради Аллаха, опьяняющее. Остальное, что не вредит и не вызывает сомнений, дозволено. Почему свинина харам? Коран называет её скверной и запрещает прямо, в нескольких сурах (2:173, 5:3, 6:145, 16:115). Запрет касается не только мяса. По фетве ДУМК о желатине, нечистыми считаются все части свиньи. Конина — халяль? Да. По фетве шариатского отдела ДУМК конина — дозволенная пища. Абу Ханифа считал её нежелательной, но позже смягчил мнение, а его ученики и другие мазхабы разрешают её полностью. Можно ли мусульманину пить кумыс? Можно, если это натуральный кумыс. Под запретом только тот, в который добавили мёд, дрожжи или закваску и сбродили до опьяняющей крепости. Желатин халяль или харам? Зависит от сырья. Рыбий и растительный желатин, как и желатин из дозволенных животных, забитых по шариату, дозволен, свиной запрещён. Лекарства с желатином допустимы при крайней необходимости. Как быть, если непонятно, как забито мясо? Это и есть сомнительное, о котором говорит хадис: «Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести». Проще всего выбирать продавца со свидетельством халал или спросить о происхождении мяса. Как проверить сертификат халяль? Найти предприятие в реестре на сайте центра «Халал Даму». Там указаны номер свидетельства, дата выдачи и дата окончания, и по ним видно, действует ли оно сейчас. Что делать, если халяльной еды нет? Коран разрешает есть запретное тому, кто вынужден, если он не ищет запретного и не выходит за пределы необходимого (2:173). Это исключение для крайнего случая, а не повод пренебречь правилом. Кто выдаёт сертификат халяль в Казахстане? В том числе центр «Халал Даму» при ДУМК. Его свидетельство называется «QMDB Halal», а срок действия у каждого предприятия можно проверить в реестре на сайте центра. Что значит «адал ас»? Так по-казахски называют дозволенную пищу, и так её называют фетвы ДУМК на казахском языке. Про конину и кумыс в них сказано, что это «адал ас». Что такое макрух? Нежелательное, но не запретное. Тахрими макрух близок к харам, танзихи макрух — к халяль: так фетва ДУМК объясняет разницу в оценках конины.