В Семее назвали победителей IX Республиканского конкурса детективных произведений имени Кемеля Токаева. В следующем году конкурс отметит десятилетие, причём организаторы уже анонсировали изменение формата.

Литературное состязание проводится с 2017 года по инициативе медиакорпорации «Заң». За девять лет площадка перемещалась между регионами Казахстана: конкурс принимали Алматинская, Туркестанская, Кызылординская области и область Жетысу, а также Алматы и Шымкент. В область Абай проект приехал впервые.

Конкурс посвящён Кемелю Токаеву — писателю-фронтовику, журналисту и одному из основоположников детективного жанра в казахской литературе. Значительная часть его творчества была связана с расследованиями преступлений и работой правоохранительных органов. Среди наиболее известных произведений — «Соңғы соққы», «Көмескі із», «Таңбалы алтын» и «Түнде атылған оқ».

В этом году конкурс получил ещё один результат помимо определения победителей. 15 лучших произведений впервые собрали в отдельную книгу «Соны соқпақ» ещё до официального подведения итогов. Сборник презентовали во время церемонии в Семее.

В него включили не только работы участников, но и воспоминания писателя и Народного героя Казахстана Касыма Кайсенова о Кемеле Токаеве.

Произведения оценивало жюри под председательством журналиста и депутата Курултая Жанарбека Ашимжана. В состав также вошли писатель Серик Абикенулы, руководитель регионального филиала Союза писателей Мерей Карт и адвокат Бауыржан Ахметов.

Кто победил

Гран-при получил Адилбек Ыбрайымулы с произведением «Ақ көйлек». Первое место присудили Алдажару Абилову за «Медбикенің мінәжаты». Второе место разделили Закира Нурланкызы с произведением «Қоңыр қайысқа түскен таңба» и Болай Бердиева, представившая «Ала жіп». Третьими стали сразу три автора: Сабырбек Олжабай с произведением «Батпырауық», Мирас Мукаш с «Қармақ» и Асхат Омирбаев с «Оянбаған әке».

Отдельные награды получили представители области Абай: Аружан Мусатаева за «Алданған арман» и Сая Исе за «Пианистің ажалы». Результаты совпадают с опубликованными по итогам церемонии данными.

В 2027 году правила изменят

Наиболее заметное изменение организаторы готовят к юбилейному, десятому конкурсу. Вместо обычного состязания авторов планируется провести своеобразный турнир победителей прошлых лет. К участию хотят пригласить писателей, которые в предыдущих конкурсах получали Гран-при и первые места. Им предстоит соревноваться уже в жанре детективной повести.

Таким образом, за десять лет проект должен пройти полный цикл: от поиска новых авторов до отдельного конкурса между его прежними победителями.

Сам Кемел Токаев вошёл в историю казахской литературы именно благодаря развитию жанра, который до него практически не имел сформировавшейся национальной традиции. Он родился в 1923 году, прошёл Великую Отечественную войну, после неё окончил Казахский государственный университет и работал журналистом и редактором. Его первая книга вышла в 1954 году. Позднее произведения о работе милиции, контрразведки и расследовании преступлений принесли писателю широкую известность.

Любопытна и международная деталь его литературной биографии. По воспоминаниям Касым-Жомарта Токаева, интерес к книгам его отца проявляли американские учреждения: экземпляры романа «Последний удар» запрашивали Библиотека Конгресса США и Иллинойский университет.

Нынешний конкурс показывает, что созданное Кемелем Токаевым направление продолжает развиваться уже новым поколением авторов. А появление отдельного сборника из 15 произведений даёт конкурсу более осязаемый результат: работы участников остаются не только в протоколе жюри, но и выходят отдельным изданием.