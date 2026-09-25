С 1 октября 2026 года жители Алматы будут платить за холодную воду и её отведение заметно больше. Один кубометр водоснабжения для физических лиц будет стоить 178,06 ₸ с НДС, водоотведение — ещё 119,46 ₸. Вместе получается 297,52 ₸ за кубометр против нынешних 124,06 ₸.

Таким образом, суммарная ставка увеличивается не «почти вдвое», а примерно в 2,4 раза, или на 140%, по расчётам KZ24.NEWS. Отдельно холодная вода дорожает примерно в 2,33 раза, а канализация — в 2,51 раза.

Новые ставки с 1 октября опубликовало ГКП «Алматы Су». Для населения они указаны с учётом НДС 16%.

Сколько будет стоить вода при расходе 5, 10, 15 и 20 кубов

Если квартира оборудована счётчиком, для простого расчёта холодной воды вместе с соответствующим объёмом водоотведения можно умножить количество кубометров на 297,52 ₸. Для сравнения сейчас аналогичный расчёт проводится исходя из 124,06 ₸ за кубометр: 76,56 ₸ за воду и 47,50 ₸ за водоотведение, эти действующие ставки приводит Tengrinews.

5 м³: сейчас — 620,30 ₸, с октября — 1 487,60 ₸. Разница — 867,30 ₸.

10 м³: сейчас — 1 240,60 ₸, с октября — 2 975,20 ₸. Разница — 1 734,60 ₸.

15 м³: сейчас — 1 860,90 ₸, с октября — 4 462,80 ₸. Разница — 2 601,90 ₸.

20 м³: сейчас — 2 481,20 ₸, с октября — 5 950,40 ₸. Разница — 3 469,20 ₸.

Все суммы рассчитаны KZ24.NEWS для холодного водоснабжения и такого же объёма водоотведения. Это не обязательно будет равняться всей сумме в квитанции за воду: горячее водоснабжение и связанные с ним начисления учитываются отдельно.

Чем больше воды потратил — дороже кубометр не станет

Для алматинцев здесь есть важный нюанс. Ранее в городе действовала система, при которой тариф для физических лиц мог зависеть от объёма потребления на одного человека. Однако действие дифференцированных по объёму тарифов приостановлено с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Это следует из приказа департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы.

Поэтому с 1 октября ставка 178,06 ₸ за кубометр водоснабжения относится к первой группе потребителей, куда входят физические лица, без разделения жителей на ступени по объёму потребления. Аналогично для водоотведения применяется ставка 119,46 ₸ за кубометр.

Без счётчика — 4 462,75 ₸ на человека

Для квартир и домов без приборов учёта «Алматы Су» публикует отдельные нормативные платежи. С 1 октября водоснабжение для бытовых и санитарно-гигиенических нужд будет стоить 2 670,90 ₸ на одного человека в месяц, а отведение холодной воды — 1 791,85 ₸.

В сумме это 4 462,75 ₸ на одного зарегистрированного человека в месяц, по расчётам KZ24.NEWS. Для трёх зарегистрированных жильцов — 13 388,25 ₸. Отведение горячей воды для потребителей без счётчика указано отдельно — 376,29 ₸ на человека.

Есть и специальные нормативы. Для ветхих и аварийных многоквартирных домов и общежитий, где установить прибор учёта технически невозможно, водоснабжение будет стоить 956,19 ₸ на человека, а водоотведение — 641,48 ₸. Для полива участка установлен тариф 1 780,60 ₸ в месяц за одну сотку в течение поливного периода.

Для бизнеса ставки будут ещё выше: 362,18 ₸ за кубометр водоснабжения и 264,75 ₸ за водоотведение. Для государственных учреждений, госпредприятий и ряда подконтрольных государству организаций — 649,60 и 189,14 ₸ соответственно.