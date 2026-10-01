Крупные поставщики сельхозпродукции в Казахстане столкнутся с новыми требованиями при продаже зерна, сахара и картофеля. Государство расширяет использование товарных бирж, чтобы получить больше информации о крупных сделках и ценах на аграрном рынке, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на inbusiness.kz.

Одно из главных изменений касается зерна. Экспортёры пшеницы и ячменя, а также крупные участники внутренней торговли должны будут направлять на биржу часть объёма своих продаж. Минимальная доля составит 5%. Фермерские хозяйства и непосредственные производители сельхозпродукции от этого требования освобождены.

Отдельные правила установлены для сахара. Производители и импортёры должны будут реализовывать через биржу не менее пятой части соответствующего объёма. Таким образом, государство получает дополнительный механизм наблюдения за оптовым рынком товара, цены на который напрямую влияют на стоимость продуктов для населения.

Изменения затронули и картофель. Свежий и охлаждённый картофель включён в перечень биржевых товаров, однако минимальный объём одной партии установлен на уровне 1000 тонн. Поэтому речь идёт прежде всего о крупных оптовых операциях, а не о торговле небольших хозяйств.

Для хлопка после первичной обработки установлен минимальный биржевой лот в 600 тонн.

Фактически власти расширяют объём торговли, который можно отслеживать через биржевую инфраструктуру. Такие сделки позволяют получать более прозрачные данные о фактических объёмах поставок и ценах, а также видеть разницу между стоимостью продукции на разных этапах оптовой цепочки.

Новые требования вступят в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования приказа Минторговли.