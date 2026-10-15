Более половины канализационных сетей Казахстана изношены, а очистные сооружения работают на пределе: средний износ этих объектов превышает 65%. Для обывателя это не просто сухая статистика — это риск аварий, перебоев с водой и угрозы для экологии. В ближайшие годы страна запускает одну из самых масштабных модернизаций ЖКХ в своей истории: на обновление систем водоснабжения и водоотведения выделено порядка 1,9 трлн ₸, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство Промышленности и строительства РК.

Масштаб проблемы и план действий

Проблема касается каждого: от состояния труб и очистных сооружений зависит качество воды, риск подтоплений и экологическая безопасность городов. Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) обновляет всю цепочку — от подачи воды до её очистки и учёта.

Ключевые параметры модернизации:

Водопровод : износ 38% при протяжённости 111 тыс. км. Цель к 2029 году — 33%. На обновление 5 тыс. км сетей направят 700 млрд ₸.

: износ 38% при протяжённости 111 тыс. км. Цель к 2029 году — 33%. На обновление 5 тыс. км сетей направят 700 млрд ₸. Канализация : износ 54% при 18 тыс. км сетей. К 2029 году хотят снизить до 41%. На 2,8 тыс. км выделят 400 млрд ₸.

: износ 54% при 18 тыс. км сетей. К 2029 году хотят снизить до 41%. На 2,8 тыс. км выделят 400 млрд ₸. Очистные сооружения: износ свыше 65%, поэтому в 45 городах их будут строить и реконструировать — на это предусмотрено около 800 млрд ₸.

Уже по итогам 2026 года износ водопроводных сетей планируют снизить до 37%, канализационных — до 52%. Сейчас в работе 146 проектов на 356 млрд ₸: по 69 проектам работы идут, 23 проекта готовятся к конкурсам, 54 находятся на согласовании.

Умные технологии вместо аварий

Важная часть проекта — внедрение систем контроля: водоканалы смогут отслеживать давление и расход воды, быстро находить утечки. На первом этапе автоматизацию планируют на 32 предприятиях в 25 городах — общая сумма заявок 54 млрд ₸. Договоры уже заключены по восьми заявкам на 12 млрд ₸, ещё семь заявок на 17 млрд ₸ — на конкурсных процедурах.

Для прозрачности расчётов создают платформу Smart Turmys: она объединит данные об абонентах, потреблении и оплате. Переход на интеллектуальные счётчики будет поэтапным — исправные приборы досрочно менять не станут.

Помощь людям в переходный период

Чтобы модернизация не ударила по семейным бюджетам, в 2026 году на субсидирование подачи питьевой воды выделено 28 млрд ₸: государство компенсирует предприятиям часть стоимости услуги, и жители платят по сниженному тарифу. Также действует жилищная помощь для семей, у которых коммунальные расходы превышают установленную долю дохода: поддержку получили около 8 тысяч человек, на выплаты направлено 400 млн ₸ из местных бюджетов.

Почему это важно для общества

Изношенная инфраструктура — это не просто неудобство, а прямая угроза качеству жизни: аварии приводят к отключениям воды и ухудшению санитарных условий, а плохо очищенные стоки загрязняют водоёмы. Проект МЭКС снижает риски аварий, улучшает экологию и делает систему учёта прозрачной. Модернизация ЖКХ — событие, которое затронет миллионы жителей Казахстана: люди получат более надёжные и понятные коммунальные услуги.