Для казахстанцев обновили правила лечения болезней почек

В Казахстане обновили правила оказания нефрологической помощи. Новый стандарт регулирует работу медицинских организаций с пациентами с заболеваниями почек — от выявления болезни до специализированного лечения и наблюдения после трансплантации, передаёт агентство KZ24news.

Приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения № 131 подписан 2 октября 2026 года и зарегистрирован 7 октября.

Главное изменение — организация помощи на разных этапах заболевания. Для пациентов с хронической болезнью почек важны не только лечение осложнений, но и своевременная диагностика, контроль состояния и наблюдение, позволяющие замедлить развитие заболевания.

Новый стандарт определяет порядок взаимодействия поликлиник, нефрологических отделений и организаций, оказывающих диализную помощь. Это должно упорядочить направление пациентов между медицинскими учреждениями и дальнейшее наблюдение.

Однако обновление правил не означает автоматического повышения доступности лечения. Реальный результат будет зависеть от обеспеченности регионов нефрологами, диагностическим оборудованием и возможностями специализированной помощи.

Таким образом, значение нового стандарта — в закреплении единого порядка организации нефрологической помощи. Насколько он повлияет на сроки диагностики и доступность лечения, можно будет оценить после начала его применения.