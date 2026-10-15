В Алматинском онкологическом центре впервые выполнили робот‑ассистированные операции по поводу рака лёгкого — это важный шаг в развитии высокотехнологичной медицины в Центральной Азии. Две сложнейшие операции длились по 2,5 часа и прошли в рамках международного мастер‑класса, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Минздрав РК.

Ключевым участником проекта стал профессор Сюй Шидун из Китая — руководитель отделения торакальной хирургии Онкологической больницы Харбинского медицинского университета. За его плечами — более 35 лет практики и свыше 3 тыс операций на органах грудной клетки. Совместно с местными хирургами эксперт не только провёл вмешательства, но и передал коллегам передовые методики: вместе они разобрали показания к роботическим операциям, современные хирургические подходы и способы профилактики осложнений.

Что даёт такая технология пациенту? Робот‑ассистированная хирургия позволяет выполнять сложные манипуляции через минимальные разрезы. Благодаря объёмному 3D‑изображению операционного поля и сверхточным инструментам хирург действует максимально аккуратно. Как следствие — снижается кровопотеря, уменьшается послеоперационная боль, а восстановление проходит быстрее. Для людей, столкнувшихся с тяжёлым диагнозом, это значит реальный шанс на более комфортную реабилитацию и лучший прогноз.

Важно, что внедрение роботических технологий в Алматы — не разовый эксперимент, а системное развитие. До этого в центре уже успешно провели более 20 операций с помощью роботической системы — в основном при опухолях органов брюшной полости и малого таза. Теперь передовой метод осваивают и в торакальной онкологии.

Расширение спектра робот‑ассистированных вмешательств повышает шансы пациентов на своевременную и щадящую помощь, а также укрепляет позиции Алматы как центра высокотехнологичной онкологической помощи в евразийском пространстве.