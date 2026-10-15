Вместо учебника — игровое поле. В Казахстане разработали настольную игру Uly Dala Joly, которая знакомит детей с историческими местами и культурным наследием страны. Первый тираж составил всего 15 комплектов, но автор планирует расширить проект, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Министерство культуры РК.

Инициатором проекта стал житель Тараза Ақарыс Әуесхан. Идея появилась во время игры в «Монополию» с друзьями. Он решил создать похожую настольную игру, посвящённую истории Казахстана, и одновременно восполнить нехватку игр на казахском языке.

Ұлы Дала Тарихы рассчитана на участников от 8 лет. Играть могут от двух до шести человек. При разработке автор учитывал рекомендации историков, чтобы совместить развлечение с изучением культурного наследия.

Проект реализовали по заказу Министерства культуры и информации Казахстана при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив. Инициатива получила грант по направлению развития волонтёрства в сфере истории и культуры.

Перед передачей образовательным учреждениям и молодёжным организациям игру протестировали в Астане, Караганде и Таразе. Первые комплекты направили в образовательные учреждения, а также молодёжные и волонтёрские организации.

Главная задача проекта — сделать историю Казахстана ближе молодому поколению. Настольная игра предлагает альтернативу привычному формату обучения: участники знакомятся с историческими местами и культурным наследием через общение и игровой процесс.

Отдельное значение имеет языковая составляющая. Создание игр на казахском языке расширяет выбор образовательных материалов, которые можно использовать дома, в школах и молодёжных организациях.

Пока проект существует в небольшом тираже. Его дальнейшее влияние будет зависеть от того, насколько широко игру распространят и как часто её будут использовать в образовательной работе.

История Uly Dala Joly показывает, как гражданские инициативы могут дополнять традиционные способы популяризации национальной культуры. Однако сам по себе игровой формат ещё не гарантирует интереса к истории: многое будет зависеть от содержания игры, доступности комплектов и реакции детей.