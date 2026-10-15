Шесть стран объединяют усилия в энергетике

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Азербайджан намерены расширить сотрудничество в энергетике. Проект соглашения предусматривает развитие трансграничных поставок электричества, модернизацию энергосетей и создание условий для регионального рынка электроэнергии, передаёт агентство KZ24news.
Правительство Казахстана одобрило проект соглашения постановлением от 6 октября 2026 года № 877. Документ также предусматривает подписание соглашения казахстанским послом в Туркменистане Нурланом Ногаевым. Это пока не означает, что страны уже согласовали новые объёмы поставок или запустили совместные проекты.
Электроэнергия, нефть и новые технологии
Стороны планируют развивать сотрудничество сразу по нескольким направлениям:
- Электроэнергетика. Модернизация межгосударственных линий электропередачи, расширение торговли электричеством и согласование долгосрочных планов развития энергосистем.
- Нефть и газ. Развитие инфраструктуры, диверсификация маршрутов транспортировки и внедрение современных технологий добычи и переработки.
- Возобновляемая энергетика. Совместные проекты в солнечной, ветровой и гидроэнергетике, развитие систем накопления энергии.
- Водород и цифровизация. Развитие водородной энергетики, интеллектуальных сетей и автоматизированного управления энергосистемами.
Отдельный пункт — взаимная помощь при авариях и использование резервных мощностей. Это должно способствовать повышению надёжности энергоснабжения стран-участниц.
Создадут ли страны общий рынок электричества?
В проекте соглашения прямо обозначена задача формирования условий для регионального рынка электроэнергии. Также предусмотрено согласование приоритетных совместных проектов и взаимодействие с международными финансовыми институтами для привлечения средств.
Однако соглашение само по себе не создаёт единый рынок и не устанавливает конкретные тарифы, объёмы торговли или сроки строительства новых объектов. Для реализации проектов потребуются отдельные договорённости между участниками.
Согласно проекту, соглашение вступит в силу через 30 дней после получения Туркменистаном последнего письменного уведомления о завершении необходимых внутригосударственных процедур всеми сторонами.
Таким образом, документ задаёт рамки для более тесной энергетической интеграции шести государств. Насколько далеко они продвинутся в этом направлении, будет зависеть от подписания соглашения и последующих практических решений.
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