Около 130 тыс. тонн импортного зерна стоимостью 11,2 млрд тенге, по версии следствия, оформляли как произведённое в Казахстане, а затем отправляли на экспорт по льготному железнодорожному тарифу. Схему расследовал Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области.

Как сообщило АФМ, зерно через Казахстан поставляли в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Чтобы изменить его происхождение на бумаге, участники предполагаемой схемы регистрировали коммерческие организации на номинальных руководителей, а затем оформляли фиктивные договоры о покупке зерна у казахстанских крестьянских хозяйств.

После этого импортная продукция документально приобретала вид казахстанского зерна. Это, по данным следствия, позволяло использовать при железнодорожной перевозке льготный тариф вместо транзитного.

В схеме фигурируют пять компаний

АФМ назвало пять ТОО, которые, по материалам расследования, использовались при экспорте: Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.

Ведомство не раскрывает, откуда именно первоначально ввозилось зерно, за какой период через схему прошли 130 тыс. тонн и какую роль, по версии следствия, выполняла каждая из компаний. Эти детали закрыты со ссылкой на статью 201 УПК.

Не названы и пятеро подозреваемых. Поэтому до решения суда нельзя утверждать, что перечисленные компании или конкретные лица совершили преступление: опубликованная АФМ информация отражает версию органа досудебного расследования.

11,2 млрд тенге — это стоимость зерна, а не размер ущерба

В этой истории важно не смешивать несколько крупных сумм. 11,2 млрд тенге — заявленная стоимость примерно 130 тыс. тонн зерна, прошедшего через предполагаемую схему. Эту сумму АФМ не называет ущербом.

Отдельно ведомство оценивает потери ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки». Из-за неуплаты транзитного тарифа компании, по данным следствия, причинён ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Есть и второй финансовый эпизод. АФМ утверждает, что подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, чтобы избежать взыскания налоговой задолженности и выполнения обязательств перед кредиторами. После этого инициировались иски о банкротстве.

Ущерб интересам государства в связи с этими действиями агентство оценивает ещё в 1,2 млрд тенге. То есть в сообщении АФМ отдельно фигурируют стоимость самого зерна, ущерб КТЖ от тарифа и ущерб государству, связанный с выводом денег и задолженностью.

Расследование уже завершили

Пять человек получили процессуальный статус подозреваемых. АФМ сообщило, что досудебное расследование окончено, а участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Это означает, что расследование находится уже не на первоначальной стадии выявления схемы. При этом агентство пока не сообщало о передаче дела в суд и не раскрыло возможные статьи обвинения.

Направления, куда, по версии следствия, уходило зерно, имеют большое значение для казахстанского агроэкспорта. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало, что только с сентября 2025 года по июнь 2026-го экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг 13,1 млн тонн. В Узбекистан за этот период было отправлено 5,5 млн тонн, в Афганистан — 2,2 млн тонн.