Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл переговоры с генеральным секретарём Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуаном Карлосом Саласаром. Встреча состоялась в Астане в рамках Недели авиационной безопасности — 2026. Этот визит стал первым официальным приездом руководителя ICAO в Центральную Азию.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере гражданской авиации, модернизацию инфраструктуры и дальнейшее повышение безопасности полётов. Отдельное внимание уделили реформам, направленным на развитие транспортно-логистического потенциала Казахстана и усиление его позиций на международном рынке авиаперевозок.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие транспортной отрасли остаётся одним из приоритетов государственной политики. Казахстан намерен укреплять транзитные возможности, создавать авиационные хабы и расширять международное сообщение. Сотрудничество с ICAO играет важную роль в достижении этих целей и внедрении международных стандартов.

Хуан Карлос Саласар положительно оценил результаты Казахстана в обеспечении авиационной безопасности. По этому показателю страна входит в первую двадцатку государств мира с результатом 95,7%. Он также отметил развитие аэропортовой и аэронавигационной инфраструктуры, обновление самолётного парка отечественных авиакомпаний и расширение географии международных рейсов.

Положительная динамика отражается и в экономических показателях отрасли. За последние пять лет валовый выпуск гражданской авиации Казахстана увеличился в 6,5 раза, достигнув $2,9 млрд. В 2025 году аэропорты страны обслужили 31,8 млн пассажиров. При этом международная маршрутная сеть выросла до 161 направления.

Одним из ключевых инструментов дальнейшего развития станет Мастер-план гражданской авиации Казахстана до 2050 года (CAMP-2050). Документ определит долгосрочные приоритеты модернизации отрасли, развития авиационных хабов и повышения конкурентоспособности страны на международном уровне.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу. Основными направлениями сотрудничества останутся повышение безопасности полётов, совершенствование авиационной инфраструктуры и обеспечение устойчивого роста гражданской авиации Казахстана.