Конституционный суд Южной Кореи признал неконституционным ограничение, которое лишало некоторых родственников умерших осуждённых права требовать пересмотра уголовных дел, связанных с массовыми нарушениями прав человека. Решение касается случаев, когда приговоры были вынесены по делам о гибели мирных жителей и других серьёзных преступлениях.

Поводом для разбирательства стали обращения родственников осуждённых, которые пытались добиться пересмотра судебных решений после смерти своих близких. Среди заявителей были племянники умерших. Однако действующие нормы уголовно-процессуального законодательства не включали их в перечень лиц, имеющих право инициировать такую процедуру.

Рассмотрев обращения, суд пришёл к выводу, что применение этого ограничения к делам о массовых нарушениях прав человека противоречит Конституции. Судьи подчеркнули, что установленные законом ограничения могут быть оправданны в рамках обычных уголовных процессов, но дела подобного характера требуют особого подхода.

В обосновании решения отмечается, что в некоторых случаях нарушения совершались непосредственно государственными органами. Это могло препятствовать объективному расследованию произошедшего, установлению всех обстоятельств и восстановлению прав пострадавших. В результате родственники осуждённых оказывались лишены возможности добиваться пересмотра решений, даже если для этого существовали основания.

Суд также указал, что принцип правовой определённости не должен становиться препятствием для защиты основных прав человека в исключительных обстоятельствах, когда государство само причастно к их нарушению. По мнению судей, расширение круга лиц, имеющих право обращаться с требованием о пересмотре, не представляет существенной угрозы стабильности правовой системы. При этом предусмотренные законом основания и пределы пересмотра уголовных дел сохраняются.

Конституционный суд обязал законодателей внести необходимые изменения в законодательство до 31 декабря 2027 года.

Решение даёт возможность пересмотреть подход к делам о массовых нарушениях прав человека и расширить доступ родственников умерших осуждённых к судебной защите.